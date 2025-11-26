Guairá: Senepa refuerza bloqueos y mingas por aumento de casos sospechosos de dengue

El Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) redobla tareas en distintos puntos del departamento de Guairá para prevenir un eventual brote de dengue, informó el jefe regional, Carlos Troche. Aunque el último caso positivo confirmado data del 4 de octubre, los reportes de casos sospechosos comenzaron a aumentar en las últimas semanas.

Troche explicó que actualmente se realizan bloqueos físicos y químicos en Mauricio José Troche, Iturbe y en varios barrios de Villarrica, especialmente en la zona de Espinillo, Loma Valentina y la Fracción Parques del Guairá, donde se concentran varias notificaciones sospechosas.

“Todos los casos sospechosos los tratamos como positivos, porque después del segundo o tercer análisis puede confirmarse. Por eso bloqueamos inmediatamente, sin esperar resultados”, señaló.

El jefe regional confirmó que esta misma noche los equipos estarán realizando fumigación espacial en Mauricio José Troche e Iturbe, además de intervenciones puntuales en Villarrica.

Mingas ambientales calendarizadas

Como parte del plan de acción previo a la temporada alta, Senepa tiene programadas varias mingas ambientales en distintos distritos. La próxima semana se realizarán jornadas en Tebicuary y en Mauricio José Troche.

Para el 11 de diciembre está prevista una gran minga ambiental en Itapé, en el marco del operativo “Itapé 2025”, organizado como antesala al novenario de la Virgen del Paso. En esta actividad participarán brigadas que llegarán desde Asunción para reforzar los trabajos locales.

“En Tebicuary estaremos unas 30 personas de Villarrica, más la gente del centro de salud y la municipalidad. En total calculamos entre 50 y 60 trabajadores”, detalló Troche. En Mauricio José Troche se espera una cantidad similar de colaboradores.

Estas acciones se basan en la eliminación de criaderos, recolección de residuos, movilización comunitaria y concienciación casa por casa, explicó.

Casos sospechosos en aumento, pero sin confirmaciones recientes

Troche reiteró que el último caso positivo en Guairá fue detectado el 4 de octubre en la compañía Espinillo de Villarrica, pero insistió en que los reportes sospechosos volvieron a aparecer en distintos barrios y distritos.

“Hay casos sospechosos en Mauricio José Troche, Iturbe y aquí en Villarrica, especialmente en Espinillo. Seguimos monitoreando todas las compañías”, afirmó.

Senepa recuerda que la temporada alta de arbovirosis abarca principalmente los meses de mayor calor y lluvias, cuando se multiplican los criaderos de Aedes aegypti, por lo que la ciudadanía debe colaborar eliminando recipientes, basuras y objetos que acumulen agua.

Troche adelantó también que se están programando reuniones con intendencias, centros de salud y otras instituciones para calendarizar mingas más grandes en Villarrica y en distritos donde históricamente se registran más casos.

Desde Senepa instan a no bajar la guardia y recomiendan acudir de inmediato al servicio de salud ante síntomas febriles, dolor retroocular, malestar general o erupciones cutáneas, además de permitir el acceso a las brigadas de control para facilitar los trabajos.

La institución insistió en que la prevención depende del acompañamiento ciudadano, principalmente en la eliminación de criaderos, considerado el punto más crítico y decisivo para frenar la propagación del dengue en Guairá.