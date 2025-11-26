Nacionales
26 de noviembre de 2025 - 12:43

Intendente de Asunción sigue sin firmar suspensión de construcción de estación de servicio

Municipalidad Asunción protesta vecinos Trinidad
José Heid

Vecinos del barrio Trinidad de Asunción volvieron a manifestarse hoy en la sede de la Municipalidad de Asunción y denunciaron que, pese a reiteradas promesas, el intendente Luis Bello aún no ha firmado la orden de suspender la construcción de una estación de expendio de combustible en esa zona de la capital, en violación de ordenanzas municipales.

Por ABC Color

Desde enero de este año, vecinos del barrio Trinidad de Asunción luchan contra la construcción de una estación de servicio en la intersección de la avenida Santísima Trinidad y la calle Cirilo Gil que, según denuncian los habitantes del barrio y según ha admitido la propia Junta Municipal de Asuncion, viola ordenanzas que regulan la construcción de ese tipo de locales en la capital.

El pasado sábado, los vecinos tuvieron que impedir físicamente que topadoras ingresen a derribar árboles en el predio donde se pretende construir la estación.

Jorge Paredes, miembro del grupo “Vecinos de Trinidad Unidos”, dijo a ABC Color que el intendente Luis Bello (ANR, Partido Colorado) “tiene en su escritorio el dictamen jurídico para cancelar esta obra” y que solo falta su firma para suspender la construcción.

Junta Municipal recomendó suspensión

Afirmó que el intendente citó a los vecinos el lunes pasado, ayer martes y hoy miércoles para conversar sobre el tema, pero aún no los ha recibido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Video: Vecinos de Trinidad impiden tala de árboles y denuncian a intendente Bello por incumplir promesa

Paredes recordó que la propia Junta Municipal emitió una resolución recomendando la “suspensión inmediata” de la obra. De hecho, indicó, esa resolución lleva la firma del propio intendente Bello, quien la firmó cuando era presidente de la Junta Municipal.