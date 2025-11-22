Video: vecinos de Trinidad impiden tala de árboles y denuncian a intendente Bello por incumplir promesa

Miembros de “Vecinos de Trinidad Unidos” se interpusieron entre una de las máquinas que hoy estaba talando los árboles en el predio ubicado en las calles Santísima Trinidad y Cirilo Gil, donde se construye una estación de servicio que denuncian es irregular.

La Resolución de la Junta Municipal Nro. 5819/25 que fue expedida cuando el actual intendente, Luis Bello, era presidente de la Junta Municipal de Asunción y contó con su apoyo, establece la suspensión de las obras.

Además, según la denuncia, la construcción de la estación de servicio en la zona viola las ordenanzas 7/2011 y 340/2014 que estipulan las normativas de la construcción de estaciones de servicio y del arbolado urbano.

Incluso, la organización, junto con miembros de la organización “Unión de Bosques Asuncenos” tuvieron una reunión con Luis Bello, en la cual el intendente de Asunción se comprometió a buscar los antecedentes jurídicos del caso.

“Desde el 16 de octubre estamos urgiendo el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 5.819 que firmó Luis Bello como presidente de la junta y desde la misma fecha presentamos una nota con más de 50 firmas solicitando el urgimiento del cumplimiento de esa resolución. El intendente, como siempre, repitió y recalcó que él está en contra de las estaciones de servicios, así como hizo esa misma declaración pública varias veces”, indicó Jorge Paredes, vecino de Trinidad, tras la reunión.

Cerraron paso a la topadora

En el video compartido por los vecinos de Trinidad, se ve como se pusieron frente a la topadora, impidiendo el ingreso de la misma al predio para que siga echando árboles.

Si bien los trabajadores insistieron en que deben cumplir con la orden de sus jefes, los vecinos les respondieron que por la resolución de la Junta Municipal las obras están suspendidas.

Durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez se otorgaron los permisos para la construcción de la estación de servicio, pese a estar contra el plan regulador de Asunción y que está violan las ordenanzas 7/2011 y 340/2014; sin embargo, también estos permisos ya estarían vencidos.

El intendente Bello, tras la reunión con los vecinos, se comprometió, junto a su asesor jurídico, Jorge Abbate, a analizar la denuncia y tener un dictamen en una semana.

Los vecinos también pidieron que desde la Municipalidad respondan el pedido de acceso a la información pública respecto a la vinculación de empresas que presentaron una acción de inconstitucionalidad para poder construir una estación de servicio frente a un edificio de 30 pisos, donde viven más de cien familias.

Además, también la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta a la Municipalidad de Asunción a disponer la cancelación inmediata de la obra de construcción de una estación de servicios en el barrio Trinidad; garantizar la protección del arbolado urbano y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente” el 29 de octubre.