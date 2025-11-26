MEC: terminan las clases y ministro no muestra interés en el diálogo, denuncian

Integrantes de la Mesa de Trabajo de Estudiantes (MTE), instancia de participación con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), denuncian que el titular de la cartera, Luis Ramírez, no tiene la intención de reunirse con ellos y mucho menos de escuchar los problemas que provienen de colegios públicos.

Estudiantes organizados, pero que no integran esta instancia también denunciaron la falta de diálogo por parte de “pa´í” Ramírez para con el sector. Además, lamentaron que el titular de la cartera educativa privilegia únicamente la Mesa Técnica de Padres (MTP), por ejemplo, para trabajar sobre la resolución por la cual se suprimió la palabra “género” de todos los materiales educativos.

“Me parece bien que trabaje con los padres, pero quiero que el ministro le de también importancia a la mesa técnica con los estudiantes, que participe y les escuche a cada uno de ellos. Es la única manera para poder solucionar las deficiencias que tiene el actual sistema educativo”, apuntó Carlos Paredes, de la Coalición por los Derechos Estudiantiles.

Indicó que si bien no participa de la MTE, recibe siempre las críticas por parte de alumnos de otros gremios, que lamentan que Ramírez nunca se presenta en estos encuentros, como sí lo hicieron casi todos los ministros educativos desde que se confirmó el espacio en el 2016.

Sin interés

Valeria Zayas, vocera de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy), se sumó a las críticas a Luis Ramírez por su falta de apertura con los jóvenes.

“El ministro directamente no está interesado en hacer mesas de trabajo para hablar con los estudiantes, o al menos no así como hace con algunos gremios de padres”, afirmó.

La Unepy reclamó además que solo se dieron dos reuniones con las mesas de trabajo estudiantil a instancias del MEC, este año. Luis Ramírez se destacó por su ausencia en ambos eventos y no participó en ninguna de las dos MTE.

Para el alumno Carlos Paredes, el ministro de Educación “debe salir más de su oficina, recorrer colegios, buscar soluciones para mejorar las que están en pésimo estado, y presentar proyectos para prevenir la violencia juvenil".

Culminan las clases

Este viernes 28 de noviembre terminan las clases oficialmente, según marca el calendario escolar del MEC. Si bien los alumnos de la Educación Media, como los tercer año, ya terminaron el período de exámenes y presentación de proyectos, en general los niños desde el Nivel Inicial hasta el sexto grado de la Escolar Básica asisten hasta el último día.

La primera reunión del año con integrantes de la MTE, fue realizada recién en julio, poco antes de las vacaciones de invierno, según informó el MEC a través de las redes sociales.