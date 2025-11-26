Santaní: Piden terminación de obras paralizadas en neonatología del hospital distrital

El local sanitario tiene la categoría de hospital distrital, pero funciona como un hospital general atendiendo a la gran cantidad de pacientes que acuden al local para pedir atención médica por su ubicación geográfica y por ser uno de los pocos lugares que cuenta con algunos equipos básicos en la parte sur de San Pedro.

Teodoro Montiel, padre de una usuaria de la institución, domiciliado la colonia San José Obrero, señaló que hay buena atención por parte del personal de blanco hacia los pacientes. En lo que corresponde a la provisión de medicamentos, mencionó que normalmente la farmacia dispone de los fármacos que se necesitan, aunque a veces algunos remedios se deben comprar de las farmacias de afuera.

Por su parte, Amelia Benítez, de la compañía Santa Ana, mencionó que, por lo menos en su caso particular, no puede quejarse de la atención que recibe en el nosocomio por parte de los trabajadores de blanco y que siempre fue muy bien atendida a la hora de pedir asistencia médica en este lugar.

“En realidad no puedo hablar mal del personal de blanco del hospital, porque cada vez que vengo siempre me brindan una buena atención, y en lo que concierne a los medicamentos también me facilitan toda vez que se encuentran en stock, atendiendo que muchas veces los remedios se terminan muy rápido debido a que en nuestro hospital se recibe a muchos pacientes de otras ciudades”, subrayó.

Prioridad para el hospital

La directora del local sanitario, Dra. Zulma Cabrera, manifestó que una de las preocupaciones más urgentes es la terminación de la obra de la sala de neonatología, que está a cargo del Ministerio de Salud, y que hace más de tres semanas se encuentra paralizada por falta de recursos, pero que no se puede seguir esperando durante mucho tiempo que el lugar siga clausurado, teniendo en cuenta que actualmente todos los equipos de esta área se encuentran en una sala improvisada y que urge instalarlos en un espacio físico acorde a las recomendaciones sanitarias.

También se refirió al tema de medicamentos y al equipo de mamografía recientemente instalado en el hospital, pero que todavía no está en funcionamiento por la falta de un mastólogo. En lo que corresponde a la provisión de los fármacos, explicó que, en realidad, siempre hay faltantes de remedios, principalmente a finales de cada mes por la gran cantidad de pacientes que sobrepasa la capacidad de atención, aseveró.

Servicios

Recordó además que la institución cuenta con una ambulancia en funcionamiento, laboratorio, rayos X, ecografía, sala de cirugía, internación, neonatología y, próximamente, mamografía.