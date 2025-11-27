Novenario en Carapeguá arranca mañana con caravana en honor a la Inmaculada Concepción

Las actividades programadas por la parroquia de la ciudad de Carapeguá en honor a la Inmaculada Concepción de María, patrona de este municipio, comenzarán mañana a las 11:30, con el rezo del Ángelus en la explanada de la catedral.

Seguidamente, se invita a los fieles a participar de la tradicional caravana por la ciudad con la sagrada imagen, recorriendo diferentes barrios del casco urbano. Automovilistas y motociclistas de este distrito están especialmente invitados.

El tema central de la reflexión en el primer día del novenario será “Promover el bien común para una vida digna”. La misa estará presidida por el presbítero José Luis Caballero y contará con la animación litúrgica del coro de la Escuela de Música Villa del Sol. Se invita especialmente a participar a los niños de las etapas de preiniciación, iniciación, renovación, así como al grupo juvenil CAVEVI.

También se extiende la invitación a asistir a la misa del primer día de la novena a las instituciones educativas Mons. Ángel N. Acha, Kathryn Elma Epper, Clara Amelia, Virgen Poderosa, República de Nicaragua, Higinio Vargas, Escuela Modelo General Eduvigis Díaz, Centro Nueva Luz, así como a los comedores Hogar de Niños Villa del Sol y Santa Lucía.

La misa central se celebrará el 8 de diciembre a las 19:00 y será presidida por monseñor Celestino Ocampo. Durante todo el novenario se desarrollarán diversas actividades culturales y sociales abiertas a la comunidad.

Programa de actividades sociales y culturales

Sábado 29 de Noviembre

21:00: Gran Cena Show - Hotel Corona Suites - Salón Imperial. Actuación de Los Cascos y A Piacere Show Musical

Domingo 30 de Noviembre

17:00: Charla

Sábado 6 de Diciembre

17:00: Charla “Jubileo en la Biblia”

Domingo 7 de Diciembre

20:00: Gran Serenata en honor a la Inmaculada Concepción de María en la explanada de la Catedral.

Lunes 8 de Diciembre