Pago de horas extras es la principal falta, dice ministra del Trabajo

La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, informó que detectaron 17.500 trabajadores en situación de irregularidad y que hay más de 25.000 casos que está en proceso de investigación. El de pago de horas extras es la falta que más se repite.

“Llevamos ya este año más de G. 20.000 millones en multas de diferentes empresas. Estas estadísticas son bastante contundentes, preocupantes y coinciden con los datos del INE”, comenzó explicando la ministra.

Señaló que no está mal que las personas lleguen a trabajar por más de 12 horas, pero a eso corresponde una remuneración adecuada por esas horas extras.

“Hay como 25 mil casos más que están en proceso de investigación y la mayoría es por la falta de pago de horas extras. Ayer, casi 70 patronales se acercaron hasta el ministerio para poder asesorarse mejor de esta situación”, apuntó.

“El pago de horas extras es el número uno de las denuncias realizadas. En el segundo lugar está el recibo de salario y el que trabajador no sabe qué fue lo que se le descontó. Ese es un documento que se debe dar de manera obligatoria”, remarcó Mónica Recalde.

En casos de subsanaciones, comentó que siempre se tuvieron efectos positivos. “Hay un cumplimiento del casi 90%“.

Sobre las denuncias que llegan, aclaró que no se pide la identificación de las personas. “En redes sociales también recibimos denuncias, creo que se hicieron como cinco intervenciones por denuncias que se realizaron en redes sociales en los últimos tres días”.

“Tenemos entre 40 a 45 inspecciones por semana. Cualquier denuncia por irregularidades laborales se puede realizar al (0993) 308-100″, finalizó.