Gobierno insiste en que crecimiento de empleo en Paraguay es “contundente”

La ministra del Trabajo, Mónica Recalde, aseguró que Paraguay registró un “récord muy importante” en ocupación durante el último trimestre, con más de 146.000 personas empleadas, impulsado por el dinamismo de la industria, la construcción y el comercio.

“Tenemos indicadores contundentes. No solo creció la ocupación, sino la formalización, lo que significa creación de empleo decente”, señaló.

Lea más: Cifras de trabajo: Peña asegura que hay más de 3,2 millones de paraguayos ocupados

Explicó que, históricamente, cuando aumentaba la ocupación, el indicador de informalidad no se movía porque más personas ingresaban a trabajar “en negro”. Sin embargo, este año ese patrón cambió, sostuvo.

“Cuando la formalización se mueve, mueve la tasa. Eso significa empleo formal: empleo de calidad, donde las personas tienen IPS y acceden a mejores salarios”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La titular de la cartera laboral sostuvo que la expansión de más de 12.000 nuevas empresas y más de 6.000 sucursales también demuestra la existencia de capital activo y condiciones propicias para la generación de nuevos puestos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “El que no trabaja, no come”: obispo cuestiona falta de empleo y advierte sobre un país que vive de apariencias

Oportunidades para las mipymes

Recalde habló además de la ley que reduce por 36 meses la base imponible del IPS al 80% para las mipymes, medida que considera un impulso necesario para fortalecer al sector.

“A mi pesar, pero era una medida que ya se aplicaba desde 2011. Es un incentivo temporal para que las microeconomías emergentes puedan dar ese salto”, explicó y señaló que ella estaba en contra porque se reportaron muchas discusiones en torno a la inconstitucionalidad de la normativa.

Por otra parte, la ministra recordó que el Gobierno también flexibilizó créditos y desarrolla programas específicos para facilitar contrataciones. Mencionó además el programa de empleo juvenil, a través del cual el Estado cubre casi la totalidad del seguro social para jóvenes contratados por Mipymes. Sin embargo, lamentó la baja adhesión.

Lea más: Borda propone un nuevo pacto Estado y sociedad para avanzar en el desarrollo económico

“En el programa de empleo juvenil nosotros le pagamos casi la totalidad del seguro social a las empresas mipymes que contraten jóvenes. ¿Cuántas empresas tengo a pesar de haber recorrido todo el país? 300. Porque la gente no quiere entrar en la nómina o no se quiere registrar porque dice que el Estado le va a controlar después”, consideró.

Agregó que lo que busca el ministerio es la formalización mediante estos programas. “Si su trabajador está bien, si está contento, va a producir más. Nosotros tenemos que evitar que la gente entre a trabajar de manera precaria. Tenemos que ponerle las condiciones a las empresas para que den ese salto hacia la formalización”, señaló.

Con respecto a las críticas sobre las dificultades para la formalización, la ministra sostuvo que Paraguay posee una de las presiones tributarias y cargas sociales más bajas de Sudamérica. Comparó la carga tributaria con la de Argentina y señaló que es muy amplia la diferencia. “Allá las cotizaciones sociales están arriba del 33% o 34%. Aquí son 16,5%. Hay muchísima diferencia”, señaló.

Recalde también advirtió sobre el alto costo para las empresas si se eliminaran los aportes obligatorios al IPS. “Si un trabajador se accidenta o se enferma, el seguro privado cuesta muchísimo más. Y si pasamos esos costos al Estado, vamos a tener un ejército de gente pobre en el sector privado”, planteó.

Para la ministra, el IPS garantiza una protección social accesible y sostenible, mientras que reducir cargas sin analizar consecuencias pondría en riesgo a trabajadores y empresas.

Finalmente, reconoció que existen puntos del Código Laboral que requieren debate, como el banco de horas, para permitir mayor flexibilidad sin perjudicar al trabajador. “Es importante discutir estas cuestiones”, señaló