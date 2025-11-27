Paro en la UNA: docentes exigen que se respete la media sanción para reajuste salarial

La Universidad Nacional de Asunción va a un paro activo por dos días, a modo de protesta por recortes en el presupuesto 2026. Señalan que desde el Ministerio de Economía no le quieren otorgar ni un guaraní, luego de que se le otorgara G. 30.000 millones para la UNA.

“Nosotros nos convocamos por medio de una resolución del Consejo Superior Universitario a dos días de paro activo, que implica bajada de brazos. No hacemos atención al público, pero hay exámenes finales, hay defensa de tesis de grado, postgrado presencial y virtual”, comentó Nilsa Ortigoza, docente UNA.

A continuación profundizó el motivo de la movilización: “Convocamos a un paro en la Plaza Uruguaya, desde donde vamos a partir hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, donde trataremos de hablar con el Ministro de Haciendo, porque nos dijeron que es él quien no quiere otorgar ni un guaraní a la Universidad Nacional de Asunción”.

Los manifestantes solicitan que se respete la media sanción de dos cámaras, la bicameral y diputados, la cual otorgó G. 30.000 millones de guaraníes a la Universidad Nacional de Asunción, cosa que ahora se les niega.

“El principal pedido que tenemos es la nivelación salarial del cuerpo docente y administrativo. También se agregó el gasto vegetativo, gasto corriente y capital, para algunas localidades”, explicó Ortigoza.

De los G. 30.000 millones, G. 24.898 millones serían para la nivelación salarial y un remanente de G. 5.800 millones para destinarlos a gastos de crecimiento vegetativo.

La docente comentó que en su momento hablaron con muchos senadores y estos se comprometieron a acompañar el pedido, pero el lunes nos dijeron que no hay ni un guaraní para la Universidad Nacional de Asunción.

“Acá estamos toda la Universidad Nacional de Asunción de la Casa Central. Las filiales se están movilizando en frente de su unidad Académica”, finalizó.