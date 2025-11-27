UNE abandona mesa de trabajo sobre concurso docente

El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Rafael Resquín, señaló que como sindicato se retiran del concurso de docentes, a causa de las imposiciones del Ministerio de Educación y Ciencias. Indicaron que no aceptan las imposiciones unilaterales del MEC.

“El MEC accedió a que esa prueba se repita, pero consideramos sumamente perjudicial para los compañeros y compañeras que tienen que someterse a esta prueba, principalmente en los departamentos de San Pedro Sur, departamento de Canindeyú, departamento de Guairá y departamento de Cordillera, a quienes se les convoca a que vengan a rendir en el departamento Central”, señaló el titular del UNE.

Esto generó una disconformidad generalizada y se pidió que se pueda rever esa postura y facilitar de algún modo la realización de los exámenes y evitar los costos de traslado.

“Creemos que esto fue un despropósito por parte del Ministerio de Educación y Ciencias porque no le dan mucha importancia. Pareciera que el docente está obligado a trabajar bajo presión y sacar fuerzas que no tiene para ponerse a la altura de las circunstancias”, apuntó.

Resquín aseguró que ya no aceptarán este tipo de imposiciones, cuando se toman decisiones unilaterales.

“Por ello hemos tomado la decisión, por mandato de todos los compañeros, de retirarnos de la mesa de trabajo sobre concurso hasta que creen las condiciones necesarias para que podamos volver y hablar de los temas que estábamos conversando", subrayó.

“Vemos que no somos respetados por el Ministerio de Educación y Ciencias. Nosotros somos una organización grande y estamos frente a 20.000 docentes y tenemos que obedecer lo que ellos plantean”, finalizó.