MEC: 70% de los docentes no comprenden lo que leen, dice ministro

El ministro de Educación, Luis Ramírez, fue tajante al afirmar que el 70% de los docentes no comprenden lo que leen, cuestión que se comprueba con los concursos públicos de oposición que este año se desarrollaron para acceder al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Indicó que estos resultados en las pruebas tomadas a los educadores, están en línea con las estadísticas de los estudiantes. Resultados de exámenes como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), indican que 7 de cada 10 alumnos paraguayos no entienden lo que leen ni resuelven problemas matemáticos básicos.

“Siete de cada 10 maestros no pasa la prueba de comprensión y cuando miras las estadísticas, 7 de cada 10 alumnos no entienden lo que leen, es decir, hay una sintonía y concordancia total”, manifestó el ministro de Educación, en contacto con la Megacadena.

Aseguró, en cambio, que tener ahora 27.000 maestros dentro del torrente (los que aprobaron concursos), les hace “suponer que vamos a tener más maestros que puedan enseñar, que puedan trabajar sobre la comprensión”.

Cambios en la formación

Luis Ramírez ya había adelantado en varias ocasiones que apuntan a transformar los Institutos de Formación Docente (IFD), por ejemplo con un examen de ingreso riguroso para aquellas personas que quieran dedicarse al aula.

“Que el acceso a la carrera no sea un acceso, tan simple y sencillo porque después recuperar la formación del maestro en ejercicio es más difícil”, afirmó.

Otra medida que tomaron es que a partir del 2026, quedará suspendida la formación docente en educación primaria (primer y segundo ciclo) en institutos formadores públicos y privados. Esta medida se aplicará por una saturación de oferta de profesores de esta área.

Último concurso del año

El último operativo del concurso público para docentes se realiza en diciembre, distribuido por fechas y todas las pruebas se realizarán en el departamento Central, a pesar del pedido de todos los gremios de docentes, que exigieron que los tests se desarrollen en cada zona involucrada.

Los postulantes del departamento de San Pedro (sur),rendirán la próxima semana, el 2 de diciembre, en tres sedes: el Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá, en el Isepol de Luque y en el Colegio de Policía del kilómetro 26 de Capiatá, todos en el turno mañana, de 9:00 a 12:00.

Los postulantes de Cordillera están habilitados para rendir el 3 de diciembre en los tres mismos locales. Al día siguiente, el jueves 4, le toca el turno a los concursantes del departamento de Guairá, que tendrán los exámenes en el Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá y en el Isepol de Luque.

El viernes 5 de diciembre, será la jornada de exámenes para los profesores del departamento de Canindeyú, en el el Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá, de 9:00 a 12:00. Estas pruebas se dan luego de las flagrantes evidencias de fraude que se habían dado en estas zonas, en el examen que se dio en la mitad del año lectivo.