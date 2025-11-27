Vecinos de Trinidad celebran la suspensión de la construcción de estación de servicio

Desde hace once meses, vecinos del barrio Trinidad vienen luchando contra la construcción de una estación de servicio en la intersección de la avenida Santísima Trinidad y la calle Cirilo Gil. La misma Junta Municipal de Asunción confirmó que se violaron las ordenanzas de regulación de construcción de expendios de combustibles en la capital.

Ayer un grupo de vecinos se movilizó en el edificio municipal hasta conseguir la firma del intendente Luis Bello a la orden de suspensión de obras.

“¡Sí se pudo! Conseguimos la suspensión. Hay que resistir, hacer bien las cosas y organizarse", concluyeron los vecinos durante la celebración tras obtener la firma.

Esta tarde los pobladores volverán a la comuna para asegurar que la Dirección de Obras siga con los trámites para la cancelación del permiso de construcción, como dicta la orden del intendente.

Piden la cancelación de más estaciones de servicio en Asunción

Los pobladores destacaron que hay muchas otras estaciones de servicio en la ciudad que están con permisos irregulares, por lo que pidieron a los vecinos estar alertas, organizarse y luchar en contra de la construcción.

Agradecieron a todas las organizaciones vecinales que colaboraron con esta lucha. “Esta es una muestra de que los vecinos organizados pueden más que una multinacional petrolera. Se puede, podemos defender nuestros barrios”, agregó Mauricio Maluff, uno de los manifestantes.