Intendente señala ventajas y posibles efectos políticos ante la eventual creación del municipio de Santa Cecilia

El intendente de Independencia, José Resquín, expuso detalles sobre la postura de la Municipalidad con relación al proyecto de creación del nuevo municipio de Santa Cecilia, propuesta que cuenta con dictámenes favorables y debe ser analizada en la Cámara de Diputados. El planteamiento contempla separar unas 21.600 hectáreas y alrededor de 12.000 habitantes del actual distrito.

Según Resquín, desde el punto de vista administrativo la conformación del nuevo municipio podría contribuir a mejorar la distribución de recursos y el mantenimiento de la infraestructura vial. Indicó que la Municipalidad enfrenta limitaciones presupuestarias para atender adecuadamente las numerosas compañías que conforman Independencia, incluyendo aquellas ubicadas en zonas de serranías donde los caminos se deterioran con mayor rapidez.

El jefe comunal explicó que la recaudación en varias de las comunidades involucradas es reducida debido a que gran parte de los pobladores ocupa terrenos del Indert que aún no cuentan con títulos de propiedad, lo que restringe la percepción de impuestos inmobiliarios.

En ese sentido, sostuvo que la división territorial permitiría a Independencia administrar un área más pequeña y acorde con sus recursos actuales, mientras que Santa Cecilia podría gestionar su propio presupuesto y dar respuesta más directa a sus comunidades.

Resquín también mencionó que el municipio estima que su población supera los 30.000 habitantes, una cifra superior a la reportada por el Censo Nacional 2022, que registró poco más de 19.000 residentes. La estimación municipal proviene de un censo interno realizado en 2012, indicó.

No obstante, el intendente reconoció que la separación también tendría efectos en el ámbito político, ya que Independencia dejaría de contar con aproximadamente 12.000 electores, reducción que impactaría en el tamaño del padrón municipal.

En cuanto al consenso social, indicó que si bien existe un apoyo mayoritario al proyecto, también hay comunidades que expresaron su desacuerdo por motivos particulares o por dudas relacionadas con la reorganización territorial.

Uno de los principales desafíos que tendría el eventual municipio de Santa Cecilia sería la regularización de la tenencia de tierras. La falta de títulos y la necesidad de ampliar el ejido municipal serán aspectos clave para garantizar ingresos propios a través de impuestos y para administrar de manera adecuada los terrenos actualmente bajo dominio del Indert.

El proyecto es impulsado por los diputados María Constancia Benítez (PLRA) y Édgar Chávez (ANR-HC) y cuenta con dictámenes favorables en las comisiones de Asuntos Municipales y Departamentales, y Asuntos Electorales. Los legisladores sostienen que Santa Cecilia cumple con los requisitos para constituirse como municipio y que la administración local de Independencia no logra llegar con obras a todas las comunidades del área.

Desde la Comisión Pro Municipio, su presidente, Pablo Barúa, señaló que la propuesta responde a una necesidad planteada hace más de una década. Recalcó que Santa Cecilia cuenta con instituciones educativas, religiosas y policiales para sostener su funcionamiento como distrito independiente y que la comunidad busca administrar de manera directa los recursos que le corresponden.

La discusión sobre la distritación ya tuvo antecedentes en 2011, cuando un proyecto similar fue finalmente archivado en Diputados bajo el argumento de que la zona aún no reunía las condiciones necesarias. Los impulsores aseguran que la situación actual es distinta y que la población ha crecido y se ha fortalecido en infraestructura básica.