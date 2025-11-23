Esperan aprobación para la creación del nuevo municipio de Santa Cecilia en Guairá.

La propuesta contempla la creación del distrito de Santa Cecilia, que abarcaría unas 21.600 hectáreas y tendría una población aproximada de 12.000 habitantes, separándose así del actual distrito de Independencia. El proyecto cuenta con dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Municipales y Departamentales, y Asuntos Electorales.

En entrevista, Pablo Barúa, presidente de la Comisión Pro Municipio, explicó que la distritación responde a una necesidad histórica y no a una intención de confrontación.

Barúa indicó que el distrito de Independencia es “demasiado grande” y que Santa Cecilia ya no recibe de forma equitativa los recursos que deberían volver a sus comunidades. Señaló que desde 2009 vienen elaborando el proyecto, el cual llegó por primera vez al Parlamento en 2011, y desde entonces se mantiene el reclamo de autonomía administrativa.

Según Barúa, el objetivo de la distritación es que Santa Cecilia pueda administrar sus propios recursos y promover su desarrollo socioeconómico, político y cultural. La propuesta contempla que Santa Cecilia abarque aproximadamente 21.600 hectáreas, mientras Independencia conservaría entre 27.800 y 28.000 hectáreas. El nuevo distrito, abarcaría en total 28 comunidades, entre ellas la propia compañía Santa Cecilia, donde será erigida la sede municipal.

El dirigente añadió que la comunidad cuenta con instituciones educativas, religiosas y una comisaría con dotación suficiente para atender las necesidades de seguridad de la zona, lo que consideran un soporte básico para funcionar como distrito independiente.

La iniciativa retorna tras ser archivada

La idea de crear el municipio de Santa Cecilia no es nueva. En 2011 ya se había presentado un proyecto de ley para despojar al distrito de Independencia unas 24.974 hectáreas y conformar el nuevo distrito, con límites proyectados hacia Paso Yobái, José Fassardi, General Eugenio A. Garay y Villarrica.

Aquel proyecto, impulsado por los entonces diputados Atilio Penayo, Jorge Baruja, Cándido Aguilera, Gustavo Mussi, Eladio Gómez y César Garcete, fue finalmente rechazado y archivado en la Cámara de Diputados, argumentándose que la zona no reunía las condiciones para convertirse en un distrito.

Hoy, la diputada María Constancia Benítez (PLRA) y su colega Édgar Chávez (ANR-HC), impulsan nuevamente la iniciativa, asegurando que Santa Cecilia sí reúne las condiciones necesarias, basándose en controles realizados con datos del último censo. Sostienen además que el municipio de Independencia “no llega con sus obras” a la zona y que la comunidad respalda plenamente la distritación.