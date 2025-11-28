La Fiscalía amplía la imputación contra el adolescente acusado de asesinar a María Fernanda Benítez

Este elemento también será incorporado en la acusación formal, cuyo plazo vence este lunes, para que posteriormente el expediente pueda ser elevado a juicio oral y público.

Al respecto, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, dijo que la Fiscalía amplió la imputación del adolescente de 17 años, en vista de que dentro del proceso investigativo pudieron constatar que podría existir otra adolescente que fue víctima de inducción al aborto. El adolescente le habría proveído un medicamento para suspender el embarazo.

Comentó que se están analizando todos los elementos para un posible juicio oral y público.

De igual manera, hasta ahora están imputados y con prisión el principal sospechoso y sus padres, y la joven Mikhaella Chiara Jasy Rolón Melgarejo (19), quien habría instigado el crimen. Con medidas alternativas a la prisión están el padre de la otra novia del menor acusado, por ocultar la motocicleta en la que la víctima fue transportada y por intento de encubrimiento y denuncia falsa; y Franco Antonio Acosta Céspedes, quien supuestamente suministró medicamentos para provocar un aborto y por encubrimiento en el caso.

