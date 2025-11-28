Meteorología revela cómo estaría el tiempo durante el concierto de Shakira

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, indicó cómo se comportará el tiempo esta noche, en la que la artista colombiana Shakira brindará el primero de sus dos conciertos en La Nueva Olla.

“Estamos haciendo un seguimiento a la nube de tormenta que oscureció ahora nuestra tarde en el Departamento Central y estaba bordeando el río del otro lado, del lado Argentino, donde si se reportan lluvias”, comentó el pronosticador.

Seguido indicó: “Para hoy tengo dos escenarios. Uno, que caiga ahora un buen aguacero y para la noche no y dos, que no caiga luego. Esas son las dos premisas que estamos manejando porque se está moviendo muy al Norte”.

Explicó que lo que se está viendo es el borde de la nube de tormenta y que cayeron algunos aguaceros. “Silvio Pettirossi registró 1,7 milímetros de agua caída y hacia Ñeembucú se reportaron 13 milímetros”, acotó.

“Lo que me preocupa es que está amagando demasiado. Lo ideal sería que si va a pasar (lluvias), que pase ahora, para poder liberar el resto de la tarde y la noche, por el evento que musical”, dijo Mingo.

Para mañana no se esperan tormentas ni lluvias, las cuales sí se estarían presentando el domingo y el lunes.