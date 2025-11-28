Suspenden audiencia ligada a pedido de extradición de Alexandre Rodrigues

La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, suspendió la audiencia identificatoria a Alexandre Rodrigues Gomes, acusado por narcotráfico y lavado de activos en el caso Pavo Real Py II. El mismo es requerido en carácter de extraditado por el Brasil.

El motivo de la suspensión de la diligencia es que la abogada Amanda Silva, asumió como defensa del requerido por la justicia brasileña y, en tal sentido, solicitó contar con más tiempo para interiorizarse en los detalles sobre la causa iniciada en su contra en el vecino país.

Lea más: Dan trámite a pedido de extradición del hijo de Lalo, requerido por Brasil

Por el Auto Interlocutorio (AI) N° 253 del Poder Judicial, Alexandre Rodrigues Gomes, es requerido por el Juzgado Federal de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul (sur del Brasil), a cargo de la magistrada federal suplente, Cristina de Albuquerque Vieira, en el marco de la investigación por la supuesta comisión de los delitos vinculados a tráfico internacional de drogas.

Alexandre Rodrigues Gomes actualmente guarda reclusión en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martin Mendoza”, ubicada en Emboscada. El mismo afronta actualmente audiencia preliminar en el caso “Pavo Real Py II” que prosigue el miércoles 3 de diciembre, desde las 8:30.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscalía ratifica pedido de juicio oral para hijo de Lalo Gomes en caso Pavo Real II

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Motivos del pedido de extradición de Alexandre Rodrigues

Según exponen los documentos relacionados al caso, el pedido de extradición se ajusta a que ”…durante las investigaciones realizadas en procedimientos relacionados, se descubrió que Alexandre estaba implicado en la internalización de cocaína en territorio brasileño, así como en el envío sistemático de envíos de drogas al extranjero, actividades que le proporcionaron a él y a otras personas investigadas beneficios significativos que dependían de mecanismos estructurados y complejos para ocultar el origen de los fondos".

“Así, se descubrió que Alexandre conocido en el ámbito policial como narcotraficante con una gran base operativa en Paraguay y Brasil, era responsable de transportes repetidos de drogas con el uso de aviones, como demostró el análisis de los casos investigados”, segregó.

Lea más: Fiscalía resalta relevancia de “doleiro” en supuesto engranaje criminal de Alexandre Rodrigues

Igualmente, se tiene información de que “Alexandre también formaría parte de la organización criminal armada que opera en el tráfico internacional, con el fin de llevar a cabo la logística en colaboración con otros investigados”, prosigue el documento.Alexandre Rodrigues Gomes fue investigado y arrestado el 19 de agosto del 2024, como resultado de la operación antidrogas “Pavo Real II”.

Fue en el mismo procedimiento en que su padre, el diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC) cayó abatido, el 19 de agosto de 2024, en un enfrentamiento mantenido con agentes policiales de la SIU en Pedro Juan Caballero.