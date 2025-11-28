Vecinos de Ka’atygue reclaman más de diez años un camino de todo tiempo

Los lugareños explicaron que, debido a las malas condiciones del camino en días de lluvia, no pueden acceder a servicios de salud y los proveedores de mercaderías dejan de ingresar durante varios días, lo que provoca el desabastecimiento de despensas. Indicaron además que los docentes no pueden llegar a la institución educativa local y, cuando las tormentas ocasionan cortes de energía, quedan sin electricidad por días porque la ANDE no logra acceder a la zona.

“No hace mucho tiempo, una mujer se dirigía al Hospital Distrital, pero quedó atrapada en el barro. Personal de la Policía Nacional la asistió y trasladó hasta el centro asistencial, pero lastimosamente ya no está entre nosotros porque no pudo recibir atención médica a tiempo”, relató un poblador.

Productores agrícolas realizan reparaciones básicas en algunos tramos para ingresar a sus establecimientos y sacar sus productos. Mientras tanto, unas 150 familias continúan en el olvido de las autoridades, quienes solo se acuerdan de la comunidad en épocas electorales, acompañando sus visitas con promesas repetidas de construir el esperado camino de todo tiempo, sin que se concreten.

Los pobladores señalaron que las notas dirigidas al intendente Rubén Jacquet (PLRA) y al MOPC son constantes, pero afirman que nunca obtienen respuestas. “Necesitamos soluciones. El aislamiento no es nuevo y el pedido del camino se arrastra hace años; es hora de que cumplan con sus compromisos”, expresaron.

Por su parte, el concejal municipal Daniel Colmán (PLRA) sostuvo que desconoce si la situación es tal como la describen los pobladores, ya que el municipio es la única institución que atiende el reclamo y realiza gestiones. Indicó que actualmente, con una gestión pública–privada impulsada por un productor, se está trabajando desde hace tres meses en el camino de Ka’atygue.

Agregó que existe una presencia casi nula de las máquinas viales del Gobierno Departamental y del MOPC. “El argumento es la falta de combustible; es muy difícil trabajar con ellos. Creo que esta gente se está equivocando un poco. Si no se hacían las gestiones pertinentes, ahí sí aceptaría la culpa de que el municipio no pone de su parte”, puntualizó el edil.

