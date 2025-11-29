Video: “Caacupé Seguro 2025”, policía presenta sistema para localizar servicios

La Policía Nacional presentó con un video el sitio web “Caacupé Seguro 2025″, con el que buscan brindar seguridad, asistencia y respuesta inmediata a la ciudadanía y a los miles de peregrinos que acuden a la Villa Serrana.

Para acceder al mismo, se debe ingresar mediante un navegador a caacupe.pn.gov.pi y permitir al sitio el acceso a la ubicación.

“En la parte superior derecha observarás tres líneas. Al seleccionar, se desplegará un menú donde encontrarás la opción ingreso ciudadano. Selecciona crear cuenta. Completa el registro de ciudadano con los datos solicitados, incluyendo una fotografía para la autenticación de tu identidad. Revisa tu correo electrónico en donde recibirás un mensaje de confirmación con un enlace”, indican en el video.

Al ingresar a ese enlace, se solicita que se vuelva a completar los datos personales para habilitar el usuario. A continuación aparece un mensaje de advertencia sobre los datos registrados, por lo que se debe revisar nuevamente el correo electrónico, donde se recibirá el usuario y contraseña inicial.

“Ingresa con estos datos y el sistema te solicitará cambiar la contraseña por una más segura con al menos ocho caracteres. Guardá los cambios. Verás en la pantalla el aviso ‘acción exitosa’. Luego vuelve a iniciar sesión con tu nueva contraseña. Una vez realizados estos pasos, tendrás acceso a todas las funciones del sitio 'Caacupé Seguro 2025′, señalan.

Caacupé Seguro 2025

En el sitio se puede acceder a la activación de botones de emergencia, policía, salud, bomberos y demás informaciones de utilidad para los peregrinos, según explican.