Atención: estas zonas no tendrán electricidad en este caluroso domingo

Debido al calendario de cortes programados de la ANDE, este caluroso domingo muchas familias estarán sin energía eléctrica, la mayoría durante la mañana. Sin embargo, en algunos casos el corte se extenderá hasta horas de la tarde.

A continuación, el listado completo de las zonas que serán afectadas por los cortes y los horarios.

Lea más: ANDE: demanda supera los 5.185 MW debido a las altas temperaturas

Asunción

Zona 1 : Avda. Gral. Santos entre Cerro Corá y Eusebio Ayala, Teodoro S. Mongelos entre Gral. Santos y Cnel. Aguiar, Cap. Rivarola entre José A. Flores y Azara, Herminio Giménez entre Gral. Santos y Cnel. Aguiar, Adela Speratti entre Gral. Santos y Cnel. Aguiar, Azara entre Acá Vera y Cnel. Aguiar, Pasillos de Kambala, barrios Bernardino Caballero y Ciudad Nueva. Horario: 08:00 a 18:00.

Zona 2: Pancha Garmendia entre RI 3 Corrales, RI 2 de Mayo, RI 5 Gral. Díaz, RI 4 Curupayty, RI 2 Ytororó y Cnel. Mongelos; RI 3 Corrales entre Dr. López Moreira y José de la Cruz; RI 2 de Mayo entre Dr. López Moreira y José de la Cruz; Tte. Victoriano entre RI 5 Gral. Díaz y RI 2 Ytororó; barrio Mariscal José Félix Estigarribia. Horario: 08:30 a 10:30.

Central

Limpio: Mcal. Estigarribia entre Capitán Medina y Dr. Rodríguez de Francia, Fulgencio Yegros y Mcal. Estigarribia, 1° de Marzo y Mcal. Estigarribia, Mcal. López y Mcal. Estigarribia, Carlos A. López y Mcal. Estigarribia, barrio San Francisco. Horario: 08:00 a 18:00.

Fernando de la Mora: Calle Añahí entre Don Bosco, Mborayhu Asy, Zenteno, Saavedra, Bella Vista y 6 de Enero; Bella Vista entre Añahí y Naciones Unidas; barrio Laguna Grande. Horario: 06:00 a 17:00.

Capiatá: De la Victoria entre Valencia y Ruta PY 27, Prudencio Morínigo, Yacyretá, Porvenir, Batalla del Carmen, barrio Santa Librada. Horario: 07:30 a 17:30.

San Lorenzo: Atilio Galfre entre Ruta PY 02 y Lope de Vega, Domingo Savio entre Arabia Saudita e Islandia, Pakistán entre Domingo Savio y San Blas, Itá Ybaté entre Atilio Galfre y Juan Leopardi, Moldavia entre Atilio Galfre y Última, Reconstrucción Nacional entre Domingo Savio y San Antonio, La Unión entre Domingo Savio y San Antonio, barrio Barcequillo. Horario: 07:00 a 17:00.

Lea más: Vea en qué fecha se iniciará el cableado subterráneo en la calle Presidente Franco

Alto Paraná

Ciudad del Este

Zona 1: Av. Abay, edificio Cosmo . Horario: 07:00 a 09:00

Zona 2: Sapire, San José 2, Angelito, Aserradero Maran. Horario: 06:00 a 15:00

Zona 3: Av. Julio César Riquelme desde Plaza Ciudad Nueva hasta supermercado La Moderna. Horario: 05:00 a 17:00

Salto del Guairá: Ruta 3 km 3, sector San Jorge. Horario: 05:00 a 13:00

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ñeembucú

Pilar, Tacuaras, Isla Umbú, Guazú Cuá, San Juan de Ñeembucú y compañías: de 06:00 a 14:00

Departamento Itapúa

Natalio: Barrio Florida, ciudad de Natalio, Horario: 06:00 a 11:00.

Edelira: Edelira km 20 hasta Edelira centro. A continuación, el listado completo de las zonas afectadas, organizado por departamento y ciudad:

La ANDE recomienda a los usuarios tomar previsiones, especialmente en hogares con equipos médicos, comercios que dependen de energía para conservar productos y establecimientos educativos. Los trabajos pueden extenderse o finalizar antes del horario previsto según las condiciones climáticas y operativas.