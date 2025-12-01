Explosión en fábrica de Capiatá: la empresa promete transparencia

Pablo Artaza y Joaquín Fuentes, gerentes de CAHPSA S.A., hablaron con ABC TV aseguraron que la empresa es la primera interesada en aclarar cómo ocurrió la explosión registrada el domingo. El incidente dejó tres heridos: uno ya se encuentra en su domicilio y dos siguen internados con quemaduras.
“Sería irresponsable hablar de hipótesis o conjeturas”, señalaron. Insistieron en que la prioridad es contar con resultados técnicos y verificables.
Los gerentes detallaron que, tras el incidente, se apersonaron en el sitio equipos del Ministerio Público, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y técnicos de la Municipalidad de Capiatá.
Lea más: Explosión en fábrica de aceite de Capiatá: esto es lo que sabe la Fiscalía
Este lunes volvieron para una inspección más exhaustiva. “La empresa dio entrada a cada equipo para que puedan ver la zona afectada y responder consultas”, afirmaron.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Hubo reclamo de una comisión vecinal
Artaza reconoció que, si bien históricamente mantuvieron una buena relación con la comunidad, en los últimos meses surgieron reclamos de una comisión vecinal en particular.
“Estamos construyendo el relacionamiento. Invitamos al diálogo y buscamos transparencia”, dijo. Uno de los representantes vecinales tamibén se presentó el día del hecho para pedir información y evaluar daños.
Mientras tanto, dos trabajadores siguen internados.