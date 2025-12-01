Explosión en fábrica de aceite de Capiatá: esto es lo que sabe la Fiscalía

En la zona de las calderas de la fábrica de la empresa Conti se registró una explosión de un tanque de hidrógeno en la mañana de este domingo, tras lo que quedaron heridas tres personas, dos de ellas con quemaduras graves.

La explosión dio lugar a un incendio, además de las vibraciones producidas por la onda expansiva que generó daños en algunas viviendas en las paredes, techos y vidrios.

La fiscal Lisa Martínez Amarilla, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, encabezó el domingo la comitiva que se constituyó en la empresa CAHPSA S.A., ubicada en el km 24 de la ruta II, en Capiatá, acompañada de fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), así como por agentes policiales de la Comisaría 59 Toledo y del Departamento de Criminalística.

En el lugar, Juan Benítez, coordinador de Medio Ambiente de la empresa, recibió a los intervinientes. Durante la inspección, observaron los restos del tanque de cincuenta mil litros que explotó, cuya onda expansiva afectó aproximadamente un radio de veinte metros, lo que provocó la caída de tres tanques de alta presión, generando escombros en el área.

Heridos tras explosión

Todos los heridos fueron trasladados al Instituto de Previsión Social (IPS) de Campo Via, Capiatá.

Según el reporte oficial, tres personas resultaron heridas y con quemaduras. Robin Padilla, quien resultó con quemaduras de primer grado en el 72% del cuerpo y fue trasladado hasta el Campo Via IPS. Capiatá.

Cayo César Fretes Lucena de 68 años, sufrió quemaduras y fue traslado hasta el I.P.S. Central, a bordo de un vehículo particular. Derlis Raúl Leguizamón Martínez, analista de laboratorio se encontraba en el baño y a raíz de la explosión, cayó el techo de cielo razo por su hombro lado izquierdo.

Dos de los heridos realizaban labores en el tanque al momento del estallido. Estos son los que permanecen en la Unidad de Terapia Intensiva.

Asimismo, funcionarios de la unidad fiscal de turno en Capiatá, a cargo de la agente fiscal Alicia Fernández, también se constituyeron en la fábrica para interiorizarse sobre lo ocurrido y coordinar acciones en el marco de la investigación.