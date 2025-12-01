Video: en el Mercado Municipal de Carapeguá llueve más adentro que afuera

Para realizar las mejoras en el mercado municipal, la obra fue adjudicada a la firma Búnker Construcciones, cuyo representante legal es Sixto Mendoz.

Un comerciante del mercado, Omar Gómez, aseguró que vio que “cambiaron las chapas, pero no son de buena calidad. Las canaletas son débiles y con la primera lluvia todo se inundó”.

Señaló que trabajamos en condiciones paupérrimas, mientras cuando necesitan votos hablan de proyectos de mejoramiento del mercado.

Otra mesitera del mercado, Agustina Giménez, agregó que algunos productos se mojaron y que, si la infraestructura no mejora, los clientes dejarán de ingresar.

El responsable de la obra, Pablo Chamorro, explicó que la inundación en el mercado se debió a un registro que se llenó con la lluvia y no por las goteras del tinglado. Aseguró que se colocarán chapas adicionales y se reforzarán las canaletas mientras se completa la verificación de toda la obra.