Ayolas: recicladores se manifiestan para reclamar liberación de acceso a vertedero municipal

El conflicto surge porque el vertedero es municipal, pero el camino de acceso es privado, lo que genera restricciones. Como consecuencia, a las 16:00 se cierran los portones, dejándolas sin posibilidad de poder trabajar.

Esta situación se agravó luego de denuncias de supuestos casos de abigeato realizadas por propietarios de establecimientos de la zona. Los afectados afirman que estos hechos les generaron importantes daños económicos. La medida de cierre impacta directamente en los trabajadores del reciclaje.

“Esta medida perjudica a las personas que trabajamos adentro del vertedero. La mayoría somos mujeres, algunas embarazadas, otras hipertensas, o con alguna enfermedad”, expresó Eustaquio.

Sostuvo que piden a los dueños de los campos y a la municipalidad dejar habilitado el camino. Agregó que, si el municipio desea fijar un horario, primero debe colocar alambradas. También solicitaron que se mejoren las condiciones del vertedero para garantizar un trabajo digno.

Entre las mejoras solicitadas se encuentra la construcción de un sanitario en condiciones adecuadas, así como un espacio donde las personas puedan descansar dignamente.

Señalan que estas necesidades son básicas y urgentes para quienes desarrollan sus tareas en el lugar. Las familias que dependen del reciclaje insistieron en que la actividad es su principal fuente de sustento. Por ello consideran imprescindible contar con infraestructura mínima.

Esperan que las autoridades atiendan los reclamos. Desde la municipalidad informaron que, de manera temporal, el acceso al vertedero permanecerá habilitado permanentemente.

Esta medida se mantendrá hasta que el intendente Carlos Duarte (ANR) mantenga una reunión con los recicladores.

Durante el encuentro se analizarán alternativas que permitan dar una salida definitiva a la situación. Las autoridades señalaron que buscan conciliar los intereses de ambas partes. El objetivo es evitar nuevos cierres del camino de acceso. Los trabajadores esperan que la solución sea permanente.