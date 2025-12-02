Fiscalía busca a familiares de danés encontrado muerto en el Chaco

El fiscal de Fuerte Olimpo, Gabriel Rolón, intervino en el hallazgo del cadáver de un hombre identificado como Ole Kristjansen (67), de nacionalidad danesa.
El hombre fue encontrado sin signos de vida en el tramo que une 4 de Mayo con el Fortín Madrejón, a 5 km de la entrada al Observatorio del Cerro León, distante 260 km del casco urbano de la localidad de Bahía Negra, Alto Paraguay.
Según datos de la Fiscalía, el fallecido se encontraba en decúbito dorsal, sin heridas visibles en el cuerpo, pero sí con el rostro desfigurado, presumiblemente por la acción de animales nocturnos de la zona.
Asimismo, los investigadores solicitan la colaboración de la ciudadanía para contactar a los familiares del ciudadano extranjero, quien posee pasaporte danés Nº 211661781 y número de identificación personal 060258-1969.
Investigación continúa en curso
Otro punto que resalta el Ministerio Público es que la investigación y el trabajo de campo continúan en curso, aunque se pueden ralentizar debido a las dificultades que presenta la ubicación del hallazgo.
Finalmente, entre las pertenencias del ciudadano se encontraron una mochila con documentos personales y del vehículo, una camioneta Toyota Hilux año 2025 blanca con chapa AAVV516 y estancada en la entrada al Observatorio del Cerro León, así como otras documentaciones como tarjetas de flota, débito, visa y crédito. Ante cualquier información sobre sus familiares o allegados, se solicita comunicarse al 0971 811-244.
