Egresados 2025: ¿Cuál es el nombre de la promoción de egresados?

Según el calendario escolar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), las instituciones educativas permanecerán abiertas hasta el 12 de diciembre, en el caso de los locales que son de gestión pública.

Mientras, en escuelas y colegios se realizan actos de graduación en todos los niveles, considerando que actualmente incluso se realizan este tipo de eventos desde el nivel Inicial, con niñas y niños portando “mini togas”.

Además, en clases como el noveno grado y el tercer curso de la Media, también se realizan exámenes complementarios, paso previo para evitar dejar materias pendientes para febrero.

El calendario escolar 2026 aún no fue definido por las autoridades, a la espera del sorteo del Mundial de la FIFA del año que viene. Este sorteo será este viernes, a las 14:00 horario paraguayo. El presidente de la República, Santiago Peña, había pedido al ministro de Educación, Luis Ramírez, que las vacaciones de invierno coincidan con este torneo, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Este año, la promoción de egresados en todos los niveles del 2025 rinde homenaje, en primer término, a una figura paraguaya de la Guerra contra la Triple Alianza, (1.864 - 1.870).

Se trata de Escolástica Barrios de Gill, conocida por ser quien tuvo la intención de que las mujeres paraguayas coloquen sus joyas en donación para subsidiar la contienda.

Según el MEC, después de la victoria de Curupayty -ocurrida el 22 de setiembre de 1.866-, doña Escolástica Barrios de Gill invitó a una reunión en su domicilio, donde asistieron las damas de la alta sociedad, y en una siguiente reunión acudieron muchas mujeres de todos los grupos sociales.

“En estas reuniones, doña Escolástica manifestó que era hora de que todas las mujeres del país colaboraran a favor de la causa nacional, además de lo que ya estaban haciendo desde los inicios de la guerra con alimentos y enseres, además, expuso la intención de donar joyas, reliquias y otros efectos que pudieran ser útiles para subsidiar la contienda”, dice el documento ministerial.

Homenaje a la música

El 3 de diciembre del 2024, hace un año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), declaró a la Guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A raíz de esta definición y porque además cumple 100 años, el Gobierno declaró al 2025 como “Año Nacional de la Guarania”, buscando promover su enseñanza, interpretación y proyección en espacios culturales y educativos.

“En 1925, la guarania nace de manos de su creador, José Asunción Flores, como un género musical que identifica al paraguayo en sus momentos de melancolía y añoranza”, explica la resolución del MEC.

Con estos dos elementos, el MEC emitió la resolución N° 1.358 del 22 de agosto, por la cual se denomina a la promoción de egresados del 2025 como «Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870. Escolástica Barrios de Gill - Homenaje al Centenario de la Guarania».