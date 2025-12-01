Violencia escolar: MEC revela los casos más denunciados en el 2025

Las clases terminaron oficialmente el viernes 28 de noviembre, principalmente en las instituciones educativas públicas, según el calendario establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Los colegios privados, en la mayoría de los casos, culminaron el año lectivo con anterioridad a la fecha marcada.

Tras el cierre del año lectivo, la cartera dio a conocer el listado de los casos más denunciados de violencia escolar de todo tipo en el ámbito educativo.

Desde el 24 de febrero hasta el 28 de noviembre de este año, se registraron 2.483 denuncias de violencia escolar, una cifra muy cercana a la que se tuvo en el 2024, con 2.500 reclamos.

De las 2.483 denuncias, 602 corresponden a abuso sexual (dentro y fuera del ámbito educativo) y acoso sexual (en las instituciones educativas). Como cada año, los números de la violencia sexual son los más elevados, según los registros de la cartera educativa.

Datos coinciden con registros del Ministerio Público

Sonia Escauriza, directora de Protección y Promoción de la Niñez del MEC, indicó que la alta cantidad de denuncias registradas sobre abusos sexuales, dentro y fuera del ámbito educativo, no sorprenden, teniendo en cuenta las altas cifras que maneja el Ministerio Público en este ámbito, cada año.

De los 602 casos, 378 denuncias de abuso sexual se dieron fuera del ámbito educativo, es decir, ocurrieron fuera de las escuelas, pero fueron informadas dentro de las mismas. En este punto, la mayoría de los sucesos son relatados a los docentes, por parte de un estudiante, algún compañero o los propios familiares.

Unos 93 casos de abuso sexual se registraron o se denunciaron en los establecimientos educacionales; además, hay 131 reclamos por acoso sexual, también dentro del ámbito escolar.

Otras denuncias

Unas 509 denuncias maneja el MEC sobre “vulnerabilidad” de los estudiantes, que son casos relacionados a la falta del deber de cuidado y de alimentación por parte de familias o tutores.

A pesar de que el ministro de Educación, Luis Ramírez, alardea sobre que este año contaron con una mayor cantidad de alumnos matriculados en el sistema educativo, la estadística también indica que entre los más de 500 sucesos de “vulnerabilidad”, se abarca también denuncias por abandono del sistema en este 2025.

También preocupantes son los registros sobre violencia física entre pares, o sea, entre alumnos, con 339 casos denunciados.

Amenazas de masacres en escuelas paraguayas

Este año aumentó levemente la cantidad de amenazas como bombas, masacre o portación de armas blancas y de fuego en los establecimientos escolares, con respecto al curso anterior.

El año pasado, se dieron 39 denuncias de este tipo, mientras que durante todo el 2025, se registran 46 amenazas.

Uno de los casos conocidos este año se dio en un conocido colegio público del barrio Herrera de Asunción, donde habían recibido amenazas de un supuesto atentado a través de una cuenta en las redes sociales.

Por otro lado, se registraron casi 50 denuncias por cutting, que son las autolesiones perpetradas por estudiantes, generalmente, en edad adolescente.

Plan del MEC

La directora Sonia Escauriza, de la Dirección General de Protección del MEC, aseguró que atendiendo a la cantidad de psicólogos que prevé contratar la cartera para el año que viene, presentarán un plan de acción para prevenir casos de bullying y de violencia escolar en general.

“La idea es impulsar también un apoyo a estos psicólogos, orientadores que van a incorporarse al sistema educativo, darles todas las herramientas necesarias para abordar estos casos en las instituciones educativas”, manifestó la funcionaria.

Afirmó que pretenden ampliar un programa denominado “convivencia sana” que logró resultados en Asunción y en Central, para extenderlo al interior del país.