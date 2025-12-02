Nacionales
02 de diciembre de 2025 - 01:29

Padres acampan frente a escuelas para asegurar cupos ante falta de aulas y docentes

En la Escuela Básica 5600 Prof. María Adolfina Lugo, en Ypané, padres instalaron carpas, sillas, trajeron sus termos y hasta mesas para pasar la noche frente al portón y poder inscribir a sus hijos.
En varias ciudades del país, familias pasan la noche frente a las instituciones públicas para garantizar un lugar para el próximo año lectivo. La falta de docentes, la saturación de aulas y la inscripción por orden de llegada obligan a los padres a dormir en veredas para que sus hijos puedan acceder a la educación básica.

Por ABC Color

Lo que debería ser un procedimiento rápido y simple terminó convirtiéndose en una demostración por sobrevivencia. Para conseguir un cupo en una institución pública, los padres deben acampar y pasar la noche formando fila y así asegurar un cupo.

En la Escuela Básica 5600 Prof. María Adolfina Lugo, en Ypané, padres instalaron carpas, sillas, trajeron sus termos y hasta mesas para pasar la noche frente al portón. El objetivo es asegurar un lugar en séptimo grado, donde 90 estudiantes egresan del sexto, pero solo existen 40 cupos.

MEC: 70% de los docentes no comprenden lo que leen, dice ministro

Estamos superpoblados y sin rubros. La directora pidió al MEC hace meses, pero no nos dan”, reclamó Tomasa Cañiza, una de las madres presentes.

Los padres se instalaron con sus sillas, termos de mate y ollas para poder soportar la larga noche hasta la apertura del portón de la escuela y así inscribir a sus hijos.
El año pasado ocurrió lo mismo, según denunció. El MEC habría prometido rubros, pero nunca llegaron y la institución terminó con 70 alumnos hacinados en un solo aula. “En invierno se aguanta, pero en verano fue inhumano”, recordó.

En la capital, el problema se repite

A varios kilómetros, en la Escuela Básica República Oriental del Uruguay, en Asunción, la escena es similar. Allí el conflicto gira en torno al horario. Para séptimo grado hay cerca de 28 lugares para el turno mañana, mientras que por la tarde la capacidad es mayor. La inscripción se realiza por orden de llegada, sin prioridad para alumnos actuales.

MEC advierte que la inscripción a escuelas públicas es gratuita

“Estamos acá desde las 4 de la tarde para que nuestros hijos sigan en la mañana. Es la única forma”, explicó Carmen Villamayor.

En la Escuela Básica República Oriental del Uruguay, en Asunción, algunos padres están formando fila durante toda la noche para inscribir a sus hijos.
Otro padre, Adilio Zorrilla, sostuvo: “Si no hacemos esto, nuestros hijos pasan automáticamente al turno tarde. Muchos trabajamos y no podemos”.

Los padres coinciden en que las escuelas son buenas, pero lo que falta son docentes suficientes.