Padres acampan frente a escuelas para asegurar cupos ante falta de aulas y docentes

Lo que debería ser un procedimiento rápido y simple terminó convirtiéndose en una demostración por sobrevivencia. Para conseguir un cupo en una institución pública, los padres deben acampar y pasar la noche formando fila y así asegurar un cupo.

En la Escuela Básica 5600 Prof. María Adolfina Lugo, en Ypané, padres instalaron carpas, sillas, trajeron sus termos y hasta mesas para pasar la noche frente al portón. El objetivo es asegurar un lugar en séptimo grado, donde 90 estudiantes egresan del sexto, pero solo existen 40 cupos.

“Estamos superpoblados y sin rubros. La directora pidió al MEC hace meses, pero no nos dan”, reclamó Tomasa Cañiza, una de las madres presentes.

El año pasado ocurrió lo mismo, según denunció. El MEC habría prometido rubros, pero nunca llegaron y la institución terminó con 70 alumnos hacinados en un solo aula. “En invierno se aguanta, pero en verano fue inhumano”, recordó.

En la capital, el problema se repite

A varios kilómetros, en la Escuela Básica República Oriental del Uruguay, en Asunción, la escena es similar. Allí el conflicto gira en torno al horario. Para séptimo grado hay cerca de 28 lugares para el turno mañana, mientras que por la tarde la capacidad es mayor. La inscripción se realiza por orden de llegada, sin prioridad para alumnos actuales.

“Estamos acá desde las 4 de la tarde para que nuestros hijos sigan en la mañana. Es la única forma”, explicó Carmen Villamayor.

Otro padre, Adilio Zorrilla, sostuvo: “Si no hacemos esto, nuestros hijos pasan automáticamente al turno tarde. Muchos trabajamos y no podemos”.

Los padres coinciden en que las escuelas son buenas, pero lo que falta son docentes suficientes.