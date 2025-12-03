Afuma exige a Municipalidad de Asunción la transferencia de descuentos retenidos

Esta mañana, miembros de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción (Afuma) se manifestaron en sede de la Comuna capitalina.

Javier Insfran, de Afuma, indicó que son 3.600 socios los que reciben el descuento correspondiente cada mes, pero la Comuna no transfiera el dinero a dicha agrupación.

“Nosotros estamos al día en papeles, pero la administración no está transfiriendo lo descontado. Queremos saber dónde se van nuestros esos descuentos, ya que se aproximan las campañas electorales y estamos pensando que esto es un desvío de fondos o apropiación”, lamentó.

Servicios en riesgo y deudas acumuladas

Comentó que, ante esta situación, la asociación no está pudiendo pagar seguros médicos ni de sepelio, tampoco puede brindar otros servicios a sus socios. Incluso, indicó que no están logrando pagar los créditos con casas comerciales, por lo que funcionarios ya podrían tener mora.

La deuda asciende a casi 14.000 millones desde agosto, según precisó.

Bello, responsable de la situación

Cuestionó que esta situación ya proviene desde la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) y que con el actual jefe comunal, Luis Bello (ANR-HC), no cambió la situación.

Además, indicó que Bello no les recibe para responder sobre sus reclamos.

Resaltó que el actual intendente debe hacerse cargo de la situación, ya que cuando fue presidente de la Junta avaló varias de las irregularidades cometidas por “Nenecho” que dejaron en crisis a la Comuna asuncena.