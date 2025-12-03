Caso María Fernanda: querella niega pedido de dinero y respalda a fiscales Segovia y Rojas

Franco Antonio Acosta Céspedes, quien actualmente está imputado por frustración a la investigación del asesinato de María Fernanda Benítez, había denunciado públicamente que una de las fiscales que lleva la causa, Gloria Rojas, le solicitó a través de un abogado privado la suma de G. 36.000.000 para beneficiarlo en la causa.

Acosta presentó una recusación contra los fiscales. Ante esta situación, Franco Acosta presentó ayer una recusación contra los fiscales Gloria Rojas y Fermín Segovia, con el fin de apartarlos del caso.

Querella afirma que denuncia no coincide con la realidad. El abogado Luciano Acosta, quien encabeza la querella adhesiva junto al abogado Dionisio Piñánez, afirmó que los argumentos presentados por Acosta Céspedes no coinciden con la realidad y aseguró que es prácticamente imposible que un hecho de esa naturaleza se dé dentro de un proceso judicial sin dejar rastros o contradicciones evidentes.

Querella respalda trabajo de Segovia y Rojas. El abogado Luciano Acosta afirmó que la investigación actualmente está siendo desarrollada de manera eficiente por los fiscales Fermín Segovia y Gloria Rojas, responsables de esclarecer el asesinato de la joven María Fernanda Benítez.

Querella pide que ambos fiscales sigan en la causa. Como desenlace, el equipo querellante presentó en la mañana de este miércoles una nota dirigida a la Fiscalía General del Estado solicitando que ambos fiscales permanezcan al frente de la causa, ante lo que consideran un trabajo riguroso y sostenido en la búsqueda de justicia para la víctima.

Segovia confirma suspensión temporal en el proceso. Por su parte, uno de los fiscales recusados, Fermín Segovia, señaló que actualmente están suspendidos en el proceso y que el Ministerio Público debe asignar un nuevo fiscal sobre el tema.

Señaló que la fiscala Gloria Rojas fue recusada por el supuesto pedido de coima, mientras que él fue recusado por supuesta falta de objetividad, situación que negó.

Solo falta acusación contra padres del menor. Indicó que todos los pasos procesales se cumplieron en tiempo y forma y que hasta el momento solo falta la acusación contra los padres del menor de 17 años sospechoso de asesinar a María Fernanda Benítez.

Una vez completados los procesos, los casos podrían ser elevados a juicio oral y público.