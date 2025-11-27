Fiscalía pretende ampliar imputación contra el supuesto asesino de Mafe

El feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, también conocida como Mafe, se produjo el martes 27 de mayo de 2025 en la ciudad de Coronel Oviedo, la capital del departamento de Caaguazú.

El cuerpo parcialmente calcinado de Mafe fue encontrado cuatro días después, el sábado 31 de mayo, en un patio baldío frente a la casa de su compañero de colegio, un muchacho de 17 años con iniciales B. S. S. V., quien está encerrado en el Centro Educativo Sembrador de Villarrica, la capital del departamento de Guairá.

De hecho, este joven ya fue acusado por los fiscales de Coronel Oviedo, Gloria Mabel Rojas Cañete y Fermín Segovia Villasanti, quienes requieren que el menor de edad sea juzgado en un juicio oral y público por el hecho punible de feminicidio.

El muchacho supuestamente mató a Mafe porque esta se negó a abortar el bebé que llevaba en el vientre y que fue concebido en febrero de este año en un festejo del colegio Pedro P. Peña de Coronel Oviedo, donde ambos asistían.

El muchacho y Mafe no eran novios. Ni siquiera eran compañeros de curso, sino de promoción.

También a su novia oficial

Sin embargo, esta ampliación de imputación que fue presentada contra el mismo muchacho de 17 años y por los mismos fiscales, Gloria Rojas y Fermín Segovia, es por el hecho punible de incitación a cometer un hecho punible.

Específicamente, es por instigar al aborto a la que era su novia oficial, otra chica del mismo colegio que en ese momento tenía 16 años.

De hecho, esta chica quedó embarazada el mismo día que Mafe, en el mismo festejo del colegio Pedro P. Peña, según los datos obtenidos por la Fiscalía.

Es decir, el muchacho que ahora está preso embarazó en el mismo evento estudiantil a las dos chicas e intentó hacer abortar a ambas, pero como Mafe se negó fue asesinada, de acuerdo con la teoría de los fiscales.

La novia oficial, aparentemente, también llegó a consumir pastillas para abortar por pedido del muchacho que ahora está preso, pero los medicamentos no causaron efecto.

Es más, el bebé concebido en esa fiesta estudiantil nació recientemente.

Jueza no admitió

Esta ampliación de imputación por la instigación al aborto está pendiente de resolución, ya que la jueza de Coronel Oviedo, Catalina Riquelme de González, resolvió no admitir el requerimiento y, en consecuencia, “remitir las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para el correspondiente control técnico, legal y jerárquico, en razón de la discrepancia generada entre el requerimiento fiscal y el marco legal del proceso“, según la contestación de la magistrada.

Básicamente, la jueza de Coronel Oviedo quiere que se abra un nuevo proceso penal contra el muchacho, en paralelo a la causa por el feminicidio de Mafe, según entienden en la Fiscalía.

Coima de por medio

Por otro lado, la fiscala de Anticorrupción de Asunción, Marlene Concepción González de Ovelar, presentó imputación este jueves contra el abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas, de 31 años, por el hecho punible de tráfico de influencias. Además, requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

Efectivamente, el juez de Delitos Económicos, Humberto René Otazú Fernández, le concedió al abogado la libertad ambulatoria.

El profesional del Derecho fue detenido el miércoles último al ser allanado su estudio jurídico, en Coronel Oviedo, en una operación de entrega vigilada acompañada por policías del Departamento Especializado Contra Hechos Punibles Financieros, quienes viajaron desde la capital del país.

El abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas fue sorprendido en posesión de G. 30 millones que acababa de recibir de parte de Franco Antonio Acosta Céspedes, de 27 años, quien está ya también acusado por la Fiscalía por haber proveído supuestamente las pastillas con las que intentaron hacer abortar a la ahora fallecida María Fernanda Benítez Martínez, más conocida como Mafe.

Supuestamente, el abogado le prometió a Franco Acosta, quien goza de medidas alternativas a la prisión, que con el pago de dicha suma le conseguiría su sobreseimiento en la causa del feminicidio de Mafe.

El abogado habría dicho al procesado que hablaría con su hermano mayor, Guillermo Rafael Bedoya Fleitas, de 39 años, quien es secretario fiscal en la Fiscalía de Coronel Oviedo.

Siempre según la denuncia, el secretario fiscal hablaría con los fiscales del caso Mafe, Gloria Rojas y Fermín Godoy, para que pidieran el sobreseimiento del procesado Franco Acosta.

Sin embargo, esto ya era técnicamente imposible, porque Franco Acosta fue acusado por los dos fiscales el 17 de noviembre pasado y muy probablemente tendrá que afrontar juicio oral en el caso de la muerte de Mafe.