Caso María Fernanda: videos complican a la fiscal Gloria Rojas en pedido de coima para beneficiar a un procesado

En los videos se puede ver y escuchar a la doctora Gloria Rojas prácticamente susurrando, dando indicaciones de cómo Franco Acosta debe actuar para ser beneficiado en la causa. De la misma forma, también se le escucha cranear una estrategia judicial que sería ejecutada después de concretar la operación.

Franco Antonio Acosta Céspedes manifestó que la fiscal Gloria Rojas lo citó cuatro días antes de la fecha de acusación contra su persona, en el marco de la investigación del asesinato de María Fernanda Benítez. Señaló que ella le indicó que tenía que conversar con el abogado Juan Carlos Bedoya para ser beneficiado en la causa.

Lea más: Denuncian a la fiscala Gloria Rojas por presunto pedido de coima en el caso María Fernanda

Indicó que al día siguiente fue a hablar con el abogado Juan Carlos Bedoya y que este le informó que debía entregar la suma de G. 30.000.000 más G. 1.000.000 de “donación”. Posteriormente —según su denuncia— agregaron G. 5.000.000 más porque se habrían molestado por haber mantenido una conversación con el padre de María Fernanda Benítez, lo que finalmente culminó en un pedido total de G. 36.000.000.

Dijo que, ante la injusticia que representa el caso, decidió denunciar el hecho y que, en el día de la entrega controlada, entregó G. 30.000.000 y prometió entregar el monto restante durante la semana siguiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Añadió que la promesa de la fiscal Gloria Rojas consistía en una suspensión del caso por un año, situación que le daría salidas procesales favorables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De la misma forma, también existen videos donde Franco Acosta habla con el padre de María Fernanda Benítez y con el abogado querellante, Dionisio Piñánez, donde ambos también proponen buscar mecanismos para reducir el pedido de coima y encontrar una solución procesal al caso.

Lea más: Caso María Fernanda: abogado detenido tras entrega vigilada de G. 30 millones en Coronel Oviedo

Sobre el punto, la fiscal Gloria Rojas negó rotundamente el pedido de coima y aseguró que se rige sobre los principios de objetividad y legalidad, remarcando que las partes estuvieron en todo momento controlando la investigación.

Añadió que, por una cuestión de respeto a todo el trabajo en equipo realizado en el Ministerio Público, se centró en terminar bien esta investigación.

Aparentemente, la cruel muerte de María Fernanda Benítez estaría siendo utilizada para un descarado y terrible esquema de corrupción por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial.

Recusan a los fiscales de la investigación. Ante lo sucedido, Franco Antonio Acosta Céspedes presentó esta mañana una recusación contra la fiscal Gloria Rojas y Fermín Segovia, quienes llevan la investigación.

El fiscal Fermín Segovia, a quien no se le nombra en los videos, dijo que la recusación es un derecho procesal de todos y que responderá para desligarse del caso.