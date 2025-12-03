Expo Agrodinámica: mayor exposición de innovación y tecnología agrícola de la región

La mayor exposición de innovación y tecnología agrícola del departamento de Itapúa abrió sus puertas de manera oficial este martes 2 de diciembre, en su sede propia, ubicada en el kilómetro 44 de la ruta PY06, en el distrito de Hohenau, departamento de Itapúa. Se trata de la 29ª edición de la Expo Agrodinámica 2025.

El predio destinado para la fiesta en honor a la laboriosidad del campo contó con más de 40 hectáreas, donde el público pudo acceder a insumos y tecnología avanzada en materia de cultivos y producción. Más de 450 empresas expositoras protagonizan una cargada agenda de actividades dirigida a los empresarios y productores de diversos rubros.

Además, existen puestos temáticos que hacen de la experiencia una oportunidad de disfrute en familia. El presidente de la comisión directiva de la Cooperativa Colonias Unidas, Agustín Konrad, manifestó que se trata de la única expo de esta envergadura que es totalmente abierta y gratuita para el público.

El acto de apertura oficial estaba previsto para las 15:00; no obstante, se realizó 50 minutos tarde, debido a la habitual impuntualidad del presidente de la República, Santiago Peña. Participaron del evento varios ministros, el gobernador Javier Pereira (PLRA), diputados y senadores, así como intendentes municipales del departamento.

El objetivo de la actividad es contribuir al desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial, promoviendo el conocimiento y la difusión de tecnologías innovadoras.

Las actividades se desarrollarán hasta el sábado 6 de diciembre. Estará abierta al público en un horario de 7:00 a 20:00 y cerrará con una noche cultural el último día, que contará con la presentación de varios artistas locales reconocidos, entre ellos destaca Nadia Portillo.

Autobombo contra reclamos

En un extenso discurso, el presidente justificó todas las críticas hacia su gobierno con autobombo, destacando los supuestos beneficios de sus viajes al exterior, por ejemplo.

Entretanto, el presidente de la Cooperativa Colonias Unidas confesó que “salvó” a Peña de escraches que le tenían preparados los productores del noreste, pero le hizo saber que estaban presentes desde varios sectores con reclamos históricos por caminos.

Konrad refirió que solicitó a los productores no ingresar con pancartas que tenían preparadas. Pidió no hacer reclamos en ese espacio, pero en medio de su discurso dijo “que se levanten todos los que vinieron a pedir por caminos”, mostrando que se trataba de una multitud.

Peña, entre sus justificaciones, afirmó que esperan que este año, por cuarto año consecutivo, Paraguay tenga un crecimiento superior al 4%. Anunció la idea de un posible puente en Mayor Otaño con Argentina, pero no respondió de manera puntual a los reclamos por caminos y apoyo a los productores.

“Que nos dejen seguir creciendo”

Por su parte, el presidente de la filial en Itapúa de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), Marcio de Sousa, explicó por qué, desde el discurso de Konrad, pedían que “los dejen seguir creciendo”. Indicó que si bien resolvieron la situación, tuvieron “problemas” con instituciones del estado.

De Sousa había denunciado que funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), pedían coimas a productores de carne porcina, a cambio de evitar millonarias multas por supuestas faltas ambientales.

“El productor quiere avanzar, no se va a negar si está en falta, pero no queremos que nos vengan a apretar”, refirió. Describió que es necesario un estado más presente, pero para enseñar y guiar a los productores.

Lo irónico es que Peña destacó la apertura de nuevos mercados como el de Taiwán para la carne porcina, semanas después que los productores denunciaron que eran prácticamente extorsionados y perseguidos por funcionarios públicos, para pagar coimas de entre 2 y 20 millones.