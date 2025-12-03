Mafia de pagarés: este es el informe de la Corte Suprema de Justicia

Por el caso de la mafia de los pagarés, el ministro Alberto Martínez Simón, compartió un informe con las medidas implementadas desde 2024 dentro de la CSJ tras las denuncias de las víctimas.
El documento, que tiene 34 páginas, muestra un registro de las actuaciones, avances y acciones institucionales dentro de las competencias del Poder Judicial.
Al respecto, el funcionario sostuvo que se “resume toda la actividad de la Corte” entre procesos, acordadas y 23.065 expedientes finiquitados “solamente en Central y Asunción”.
“La preocupación con la que encaró esto la Corte Suprema de Justicia; no es justo que las personas opinen sobre el tema sin tomar conocimiento. Un error decir que la Corte no hizo absolutamente nada”, alegó.
Informe completo de la CSJ
En el documento figura un resumen de las personas sumariadas por la CSJ y corresponde a la siguiente lista:
- Magistrados: 10
- Actuarios judiciales: 21
- Ujieres notificadores: 18
- Oficiales de Justicia: 118
- Abogados: 25
- Funcionarios con cargos administrativos: 3
En total, hay 195 personas sumariadas como parte de la mafia de los pagarés.
Más datos, como proyectos de Ley, decisiones, la digitalización de juzgados de paz y más datos, se encuentran en el informe completo:
