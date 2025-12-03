Municipalidad de Asunción: nuevo préstamo aún no ha sido planteado a la Junta, a semanas de receso

Fuentes de la Intendencia de Asunción, administrada por Luis Bello, indicaron que se están realizando gestiones para conseguir un préstamo de unos 26 millones de dólares para cubrir el pago de salarios y aguinaldos de funcionarios de la Municipalidad capitalina, además de cubrir deudas dejadas por la administración previa del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Sin embargo, la Junta Municipal aún no ha recibido un pedido formal de aprobación de tal préstamo o información sobre las gestiones que está realizando la Intendencia, según dijo hoy a ABC Color el concejal municipal Humberto Blasco (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA).

El concejal Blasco dijo que la falta de avances en esas gestiones “resulta natural porque cualquier entidad financiera o bancaria, para renegociar una deuda, te pide al menos que te pongas al día con las cuotas vencidas y reprogramás el saldo que no podés cubrir”, algo que la Municipalidad de Asunción no estaría en condiciones de realizar.

Lea más: Bello niega gestión para nuevo préstamo, aunque no lo descarta: “Nada está definido”

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Va a ser complicado recibir una línea de crédito adicional si no se honra por lo menos las cuotas vencidas”, subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Contrarreloj

El edil opositor señaló que queda poco tiempo para que un eventual pedido de aprobación de préstamo sea presentado por la Intendencia y debidamente analizado por la Junta Municipal, que entrará en receso luego del 30 de diciembre.

Lea más: US$ 26 millones: préstamo que pide Luis Bello para salarios sería ilegal, según exconcejales

Enfatizó que cualquier pedido de aprobación de un préstamo multimillonario no puede ser tratado “sobre tablas, a libro cerrado”, sino que debe tener un análisis con un desglose “rubro por rubro” para determinar con exactitud en qué será invertido el dinero.