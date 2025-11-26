US$ 26 millones: préstamo que pide Luis Bello para salarios sería ilegal, según exconcejales

Luis Bello (ANR-cartista), intendente de Asunción, pretende que la Junta Municipal le apruebe de forma “urgente” un préstamo de US$ 26 millones para pagar salarios y aguinaldos, con un plazo de pago de seis meses. Aunque disfrazado de un préstamo por “déficit temporal de caja“, no cumpliría con los requisitos que establece el artículo 196 de la Ley N° 3966, Orgánica Municipal, para este tipo de endeudamientos.

Federico Franco Troche, exconcejal de Asunción, dijo que esta figura requiere “ser honrada dentro del ejercicio fiscal correspondiente“, por lo que el plazo máximo, de aprobarse antes de fin de año, sería el 31 de diciembre de 2025. De lo contrario, existiría “una ilegalidad”, dijo el exconcejal.

Al no cumplir con las condiciones para ser considerado como “déficit temporal de caja”, el crédito solicitado representaría lo que la misma norma denomina “crédito público”, cuya utilización para pago de “gastos corrientes” está expresamente prohibida en el artículo 197 de la misma norma.

Julio Ullón, exconcejal capitalino, coincidió en que existiría ilegalidad al extender el plazo de pago del préstamo más allá del ejercicio fiscal correspondiente. “Si vos sacás un préstamo en noviembre, tenés que cancelar en diciembre, antes de que termine el ejercicio fiscal“, remarcó.

“Apriete” a la Junta Municipal de Asunción

El concejal Humberto Blasco (PLRA), adelantó su oposición al pedido de préstamo y reclamó que el intendente Bello incurra en prácticas de su antecesor Óscar “Nenecho” Rodríguez al enviar un pedido de endeudamiento a las puertas del receso de la Junta Municipal.

“Otra vez va a ser en extraordinarias, a las apuradas, con poco análisis, con poca información“, indicó Blasco, asegurando que generará en el funcionariado el temor de no poder cobrar el aguinaldo y crear un “ambiente de tensión que obligue a aprobar esto a las apuradas".

Blasco señaló que el peor escenario sería que, durante el receso, se convoque a una extraordinaria, en la que los nueve integrantes de la Comisión Permanente aprueben el préstamo.

“Más de lo mismo”, dice Grau

El concejal Álvaro Grau (PPQ) coincidió en la oposición a un “préstamo para pagar salarios, en vez de recortar gastos” y acusó al intendente Bello de aplicar “más de lo mismo, recurrir a los préstamos porque no se está sabiendo plantear una política de austeridad”.

Respecto a la utilización del préstamo para pagar a la Caja Municipal, señaló que los jubilados deben cobrar, pero que no es justo “que los asuncenos tengan que pagar intereses por dinero que nunca se tuvo que haber usado en otra cosa“, en relación con los aportes de los funcionarios activos que el intendente no transfirió. “Eso fue una apropiación”, remató.