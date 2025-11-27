Bello niega gestión para nuevo préstamo, aunque no lo descarta: “Nada está definido”

Con relación a la supuesta intención de la Intendencia de Asunción de solicitar un préstamo de G. 180.000 millones para el pago de salarios, el intendente Luis Bello (ANR-HC) indicó que actualmente no existe ninguna gestión en tal sentido.

Aclaró que se están evaluando “iniciativas” para la reestructuración de los pasivos a corto y largo plazo.

Mencionó que la solicitud de un préstamo es una de las opciones en estudio para la reestructuración de las deudas a corto plazo.

“Nada está definido. Para que la Intendencia haga algo que esté definido tiene que enviar un mensaje a la Junta. Pueden ir a la Junta y verificar que no he firmado ningún mensaje en el cual haya una solicitud oficial de algún crédito”, dijo. Adelantó que, una vez definido el mecanismo financiero, se comunicará oficialmente a la ciudadanía.

Medidas contra vertederos clandestinos

El intendente informó que preparan un sistema de denuncias contra quienes arrojan basura en la vía pública, especialmente tras las intervenciones en la Costanera Norte.

“En estos tiempos, todos estamos expuestos a que alguien nos filme o quite una foto. Cuando viene una persona a tirar su residuo en algún lugar, viene con un vehículo que tiene un número de chapa o viene una persona que tiene un rostro. Nosotros vamos a generar un canal en el cual van a ver las denuncias y a partir de ahí vamos a inmiscuir al Ministerio Público”, mencionó.

Agregó que la próxima semana presentará un proyecto de ordenanza sobre este mecanismo ante la Junta Municipal de Asunción y el Congreso Nacional.

Recolección de residuos y falta de recursos

Bello señaló que aplican una “focalización de los esfuerzos” para la recolección, combinando recorridos de camiones con intervenciones en vertederos clandestinos junto a otras instituciones del Estado.

“Yo no voy a cansarme de gestionar y de buscar la manera incansablemente de que Asunción sea más linda; esté más ordenada y más limpia; que las calles estén en mejores condiciones. Si hay que articular con el Estado, lo haremos. Si hay que articular adentro, lo haremos. Si hay que firmar sanciones que sean duras, así también lo haremos”, expresó.

El jefe comunal reiteró que la falta de recursos es “categórica” y que la posible declaración de emergencia requerirá un análisis profundo.“Faltan recursos, eso es categórico. Ahora, bien una declaración de emergencia es algo que hay que abordar en profundidad antes de hacerlo. Lo estudiaremos y eventualmente lo haremos”, dijo.

No obstante, resaltó avances en puntos críticos de basura gracias a intervenciones apoyadas por las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Conflictos urbanos y decisiones administrativas

Bello indicó que, además de la crisis municipal, debe atender conflictos específicos en distintos barrios. Mencionó que firmó una resolución que suspende obras para una estación de servicios en el barrio Santísima Trinidad.

“Uno a la par que gestiona la recolección de residuos, la recuperación vial, el tránsito que esté más ordenado y otras áreas del municipio, busca recaudar más. También tiene que encargarse de este tipo de cosas que son más focalizadas, pero que le compete a la gente de un barrio específico de Asunción, que es Trinidad”, explicó.

“A mí no me va a temblar el pulso” para tomar decisiones, afirmó.

Inclusive, señaló que sus intervenciones administrativas ya generan respuesta ciudadana, reflejada en el aumento de la recaudación. “En octubre tuvimos la recaudación más alta en la historia de un mes de octubre en la Municipalidad de Asunción. Y eso quiere decir que la gente confía de vuelta”, expresó.

Avances del plan para transformar el centro histórico

El intendente recordó que, al asumir, anunció su intención de convertir el centro de Asunción en una “nueva Buenos Aires”, apoyado por un financiamiento del Gobierno central.

La reforma, conforme indicó, se basa en cuatro ejes: la transformación del centro histórico, la revitalización del Parque Caballero, la construcción de un barrio modelo en Chacarita y una inversión en el Banco San Miguel.

Informó que la ejecución ya inició en la zona de la Costanera Norte. “Se están soterrando los cables de alta tensión y los otros cables que están en la Costanera, que es parte del proceso de diferentes etapas que se va a ir desarrollando en los próximos tres años”, dijo.

Precisó que en los próximos meses se lanzará la adjudicación para la transformación del Parque Caballero, con conexión al museo “MUSI” y al barrio modelo de la Chacarita.

Centro histórico y Chacarita

Sobre el centro histórico, adelantó que las primeras intervenciones serán en la Catedral Metropolitana y las plazas cercanas.

“Se va a conectar las cuatro plazas en una segunda etapa. Las calles se van a ensanchar, van a haber mobiliarios que son similares a Buenos Aires. Esto va a ser una cuestión tremenda”, destacó.