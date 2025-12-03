Asunción: Luis Bello aún no encuentra un banco que avale préstamo para aguinaldo

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), aún no encuentra un banco que avale el préstamo de US$ 26 millones que pretende contraer, bajo la figura del déficit temporal de caja, para el pago de aguinaldos y de deudas dejadas por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Hugo Martínez, director de Administración y Finanzas de la comuna, confirmó que la figura que buscan es la del préstamo sindicado, en el que tres bancos prestarían el dinero de forma conjunta. Uno de los cuales sería el que otorgue el aval. ¨Pero hasta el momento, la gestión Bello no logró el acuerdo para que alguna entidad asuma ese rol.

Martínez señaló que, inicialmente tenían la oferta de una entidad privada, pero “sus intereses eran muy altos”, por lo que la administración Bello está “buscando otro”. El funcionario dijo que estiman que para el jueves, o a más tardar el viernes, estarían recibiendo una oferta satisfactoria, para luego iniciar los trámites correspondientes.

La intención del préstamo había sido confirmada días atrás por Máximo Medina, jefe de Gabinete, pero negada días después por el propio intendente quien, sin embargo, defendió su legalidad. Exconcejales coincidieron en que no se cumpliría con el requisito de ser cancelado en el mismo ejercicio fiscal, que la Ley Orgánica Municipal establece para el “déficit temporal de caja”.

Trámites en la Intendencia

El director de Administración y Finanzas confirmó ayer que, una vez ingresada la propuesta financiera, esta debería pasar por “procesos internos de la Intendencia”, antes de llegar a la Junta Municipal para su análisis y su aprobación o rechazo.

Martínez dijo que la propuesta podría llegar a la Junta la próxima semana, aunque “justo está el feriado” del lunes 8 de diciembre. Agregó que tampoco sabría si el proceso en la Intendencia estaría listo para la próxima sesión ordinaria, el miércoles 10 de diciembre.

Consultado sobre la urgencia de su tratamiento, antes de la última sesión ordinaria de este año en la Junta, el miércoles 17 de diciembre, el director no descartó la posibilidad de su tratamiento en una sesión extraordinaria.

Tratamiento exprés

El concejal Humberto Blasco (PLRA), criticó de la posibilidad de una aprobación exprés con el argumento del pago de aguinaldos. Señaló que si el mensaje del intendente tiene entrada a la Junta Municipal el miércoles 10, los concejales solo tendrían 4 días hábiles para su estudio en la última sesión ordinaria del año, el 17 de diciembre.

Agregó que otra posibilidad sería que, pasada la Navidad se convoque a una extraordinaria para el martes 30 de diciembre, con lo que tendrían al menos dos semanas para estudiar la solicitud.

Deuda dejada por Nenecho

Además de una superpoblación de 9.119 funcionarios a los que hay que pagar aguinaldo, al cierre del proceso de intervención de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien renunció en agosto, el interventor Carlos Pereira reportó una deuda pendiente con proveedores de más de G. 34.647 millones, con cuentas impagas desde 2022.

En cuotas vencidas de préstamos por déficit temporal de caja, Rodríguez dejó G. 65.463 millones sin pagar, mientras que en cuotas de intereses de bonos, se debían otros G. 50.099 millones, solo hasta julio.

Según datos que había entregado la gestión de Rodríguez, el 25 de noviembre venció otra cuota de intereses de los bonos G8 Serie 1 por G. 15.123 millones. En una semana, vencen otros G. 15.206 millones de la Serie 2 de la misma emisión. El director de Administración y Finanzas dijo que “se está trabajando con la casa de valores para hacer una reestructuración" de estos vencimientos.

Máximo Medina, jefe de Gabinete de Bello, dijo semanas atrás a ABC que se debían además G. 35.000 millones a proveedores de obras comprometidas con los bonos, otros G. 17.500 millones a la Caja Municipal, G. 11.500 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) , entre otros.

Como concejal, el actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista) acompañó la gestión de Rodríguez en los últimos dos años. Bajo el mandato y con liderazgo de Nenecho, Bello incluso llegó a ser titular de la Junta Municipal.

El exintendente Rodríguez renunció el 22 de agosto ante la inminencia de la presentación de un contundente informe final de la intervención de su gestión y de su destitución. Rodríguez enfrenta ahora al menos ocho procesos legales, entre ellos una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.