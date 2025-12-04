Dos lugares de San Pedro esperan a visitantes para este feriado largo y las fiestas de fin de año

Con la llegada de la época de altas temperaturas, la gente tiene la magnífica oportunidad de visitar dos paradisíacos espacios hídricos de la zona para disfrutar de la naturaleza que ofrecen en esta temporada. Uno de estos lugares se encuentra en la colonia Naranjito, del distrito de Gral. Resquín. Se trata del balneario ecológico Maná, recomendado para disfrutar de un agradable momento en medio de un ambiente natural.

El predio es único en su género en esta parte de San Pedro y se maneja como un área público-privada por el responsable de la finca, el docente jubilado Justino Romero, quien pone a disposición de todos los interesados las instalaciones del amplio local. Cuenta con suficiente espacio verde, quinchos, sanitarios, canchas de vóley, área para eventos sociales, además de las frescas aguas provenientes de una naciente natural.

Lea más: Balneario ecológico Maná: naturaleza y relax en Gral. Resquin

Ubicación

El balneario Maná se encuentra a 23 kilómetros del centro de Gral. Resquín, situado sobre la ruta PY08 y a 800 metros del tramo departamental que une con el municipio de San Vicente Pancholo, sobre la calle San Juan.

El encargado del establecimiento aseveró que los interesados en visitar el lugar lo pueden hacer utilizando principalmente la ruta PY08, situada a 223 kilómetros de la capital del país. El teléfono habilitado para cualquier consulta es el 0983 370 254, con Justino Romero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Balneario Tapiracuai

Como otra de las opciones para la visita turística se encuentra el Balneario Tapiracuai, dependiente del cauce hídrico que lleva el mismo nombre. Dicho espacio está a cargo de la Municipalidad de Santaní, y los turistas pueden llegar sin mayores inconvenientes a cualquier hora del día, provenientes del territorio nacional o del extranjero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Imperdible opcion para vistar un lugar histórico este fin de semana en Santaní

Los interesados en viajar hasta Santaní pueden hacerlo utilizando la ruta PY03, la PY08 y la PY22. El sitio turístico está a unos 200 metros del casco urbano de esta ciudad, donde los visitantes pueden encontrar un amplio espacio para estacionamiento de vehículos, canchas para la práctica de actividades deportivas y un área para la instalación de camping, destinada a quienes quieran acampar dentro del predio habilitado.

Para consultas previas a las visitas, se pueden comunicar al 0343 420 254, de la Municipalidad de Santaní.