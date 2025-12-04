IPS: enfermería exige salarios dignos con cacerolazos y médicos presionan por carga horaria

Trabajadoras y trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS), en su mayoría enfermeras contratadas, se movilizan esta mañana frente a la Caja Central para exigir la equiparación salarial. Según la secretaria del Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (SINADIPS), Marina Ayala, unas 4.300 profesionales de enfermería perciben menos del salario piso establecido.

“Nuevamente, las compañeras enfermeras y enfermeras del IPS estamos viniendo a reclamar a las autoridades que defina el rubro que aprobaron en el Congreso, que es la suma de G. 45 mil millones para la equiparación salarial de las compañeras y compañeros contratados que hoy perciben menos del salario mínimo”, expresó la representante del gremio.

Ayala indicó que se trata de 4.300 enfermeras las que actualmente están cobrando menos del salario mínimo estipulado para enfermería, que es de G. 4.320.000.

El gremio de enfermería del IPS lleva meses denunciando una “situación vergonzosa y humillante”, señalando que la institución sí dispone de recursos millonarios para la tercerización de servicios, mientras el personal con más de una década de antigüedad sigue sin ser nombrado y cobrando salarios indignos.

Durante la movilización de esta mañana, el gremio intentó dialogar con el doctor Jorge Brítez, presidente del IPS, pero el acceso a la Caja Central fue bloqueado con vallas y un amplio despliegue policial, impidiendo la entrada de los trabajadores.

El grito de los médicos

En paralelo, en diversos servicios del IPS de todo el país, los médicos también realizaron una significativa protesta. Su exigencia principal es la aplicación inmediata de las 12 horas universales para todos los profesionales nombrados y contratados.

“En el Día del Médico (3 de diciembre) no festejamos nada en IPS, ya que siguen ausentes la dignificación salarial y la disminución de la carga horaria. En simultáneo todas las dependencias salimos frente a nuestros hospitales, indignados por la violación a nuestros derechos”, manifestó la doctora Andrea González de IPS Encarnación.

Renuncias masivas y cumplimiento parcial

Este reclamo se basa en la Ley N° 7137 que establece la dignificación salarial y la reducción de la carga horaria de los profesionales médicos en el sistema de salud nacional, apuntando a que la jornada laboral por vínculo sea de 12 horas semanales.

En los últimos meses, el incumplimiento de esta ley en el IPS, propició amenazas de renuncias masivas de profesionales que cumplen 24 horas de guardia semanal por vinculo.

Aunque el IPS ha anunciado planes de reducción gradual y ha prometido bajar el requisito de antigüedad de 15 a 5 años para acceder al beneficio, los médicos exigen la aplicación universal e inmediata.