Líder del “Clan Rotela” y otros 7 reos, con pedido de juicio por masacre en Tacumbú en el 2021

La acusación en contra de los presuntos responsables de la masacre en la Penitenciaría de Tacumbú fue presentada por los fiscales Giovanni Grisetti, María Irene Álvarez y Juan Sandoval, en contra de Armando Javier Rotela Ayala y otros 7 encausados, por los hechos de homicidio doloso, toma de rehenes, motín de internos y asociación criminal.

El escrito conclusivo fue admitido por la jueza de Garantías Cynthia Lovera, quién programó para el jueves 18 de diciembre, a las 8:45, la audiencia preliminar para Armando Javier Rotela Ayala, Alan Ricardo Caballero, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Jorge Almanza Guzmán, Aníbal Ortellado Rojas y Alberto Daniel Villalba Saucedo, a fin de analizar si el caso va a juicio oral y público.

Lea más: Masacre en Tacumbú: Fiscalía buscará romper “código de silencio” de guardiacárceles

Por otro lado, los agentes del Ministerio Público solicitaron el sobreseimiento definitivo de los imputados Héctor Santiago Caballero Álvarez y Leonardo Ariel Oviedo Bareiro, quienes están convocados por la magistrada para el miércoles 17 de diciembre, a las 8:45.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el motín, ocurrido el 16 de febrero de 2021, murieron degollados Julio César González Cáceres, Julio César Shareamm Barrios, mientras que Fernando Ortiz Echeverría, Carlos Raúl Casco Rojas y Alcides Ramón González González fueron decapitados. Los internos Roberto Ríos y Francisco Vargas Leiva fueron asesinados con puñaladas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Amotinamiento en Tacumbú por traslado de reo

El pasado 16 de febrero de 2021, en horas de la madrugada, se procedió al traslado del interno Orlando Efrén Benítez Portillo, de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a la Agrupación Especializada de la Policía, ante las informaciones recibidas relacionadas a un túnel dentro del recinto y que sería utilizado por él y otras Personas más para fugarse.

Lea más: Día de horror con al menos seis muertes en la cárcel

La medida provocó un descontento en la población penal, principalmente de Armando Rotela, líder del “Clan Rotela”, compañero de pabellón y socio de Efrén Benítez.

Ese mismo día, pero ya en horas de la tarde, los presos al mando de Rotela comenzaron a quemar colchones, ropas y frazadas en distintos sectores del penal, con lo que dieron inicio así a un incendio de importantes magnitudes, así como destrozos en las instalaciones del lugar.

Toda la confusión también fue aprovechada por los privados de libertad para retener en calidad de rehenes a un grupo de 20 agentes penitenciarios, quienes estaban de turno en esa jornada. Los reclusos prometieron, en esa ocasión, liberarlos una vez que cumplieran sus exigencias.

Lea más: Motín en Tacumbú: De los siete fallecidos solo dos tenían condena

Ante dicha circunstancia se constituyeron en el lugar agentes de la Agrupación Especializada, de la FOPE y de la comisaría 4ª Asunción, además de bomberos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y de la Policía, para intentar poner término al motín y extinguir las llamas, respectivamente.

Siete internos asesinados durante el motín

Ya en horas de la noche, con presencia de la entonces ministra de Justicia Cecilia Pérez, los internos accedieron a un diálogo y llegaron a un acuerdo, como efecto del mismo liberaron a los agentes penitenciarios y también permitieron el ingreso del director del recinto y de los bomberos.

Luego los internos también hicieron entrega de seis cuerpos sin vida, pertenecientes a Julio César González Cáceres, quien fue degollado y también presentaba heridas múltiples de arma blanca; Julio César Shareamm Barrios, también degollado y con heridas de arma blanca en todo el cuerpo.

Lea más: Veneratio: Armando Rotela cumple condenas y espera juicio por fatal motín

Además, los cadáveres de Fernando Ortiz Echeverría, Carlos Raúl Casco Rojas y Alcides Ramón González González, quienes fueron decapitados y presentaban heridas de arma blanca. En cuanto al caso de Roberto Ríos, fue asesinado con varias heridas de puñal.

Casi al mediodía del 17 de febrero se halló otro cuerpo, perteneciente a Francisco Vargas Leiva, ultimado con varias estocadas.