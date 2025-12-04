Operativo Caacupé 2025: estas son las tarifas actualizadas de los buses

La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) divulgó su listado actualizado de tarifas para los buses que operan en el marco del Operativo Caacupé 2025. Las tarifas están establecidas por el Decreto N.º 876/23 y deben ser respetadas por todas las empresas habilitadas.

La institución recordó que los usuarios deben verificar el costo correspondiente a su tramo antes de abordar y advirtió que está prohibido cobrar por encima de los precios oficiales. En caso de irregularidades, las denuncias pueden realizarse al WhatsApp habilitado: 0962 352 235.

Lista completa de precios oficiales

Cómo reclamar y qué datos presentar

La Dinatran recuerda a los usuarios que, ante cualquier cobro indebido o irregularidad, deben realizar la denuncia al número habilitado y proporcionar el nombre de la empresa, hora y lugar del hecho, número de placa o identificador del vehículo y descripción breve del motivo del reclamo.

Además, recomiendan siempre solicitar el boleto de pasaje para contar con un respaldo formal y facilitar cualquier trámite posterior.

Consejos para un viaje seguro a la Basílica

La institución sugiere a los peregrinos llevar el importe justo para facilitar el cobro correcto y evitar inconvenientes, resguardar las pertenencias durante el trayecto y revisar previamente las tarifas oficiales.

También recuerdan que las empresas habilitadas están obligadas a cumplir con las condiciones mínimas de seguridad y comodidad durante el operativo.