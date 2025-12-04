Padres obligados a acampar durante días para inscribir a sus hijos por falta de docentes

Desde la mañana ayer miércoles, padres de alumnos de la escuela básica Don Bienvenido Osorio, de la compañía Caaguazú de Ñemby, acampan fuera de la sede de la institución. Sus hijos terminaron este año el quinto grado en el turno mañana y los padres buscan asegurar uno de los muy limitados cupos para el sexto grado en el mismo turno.

Las inscripciones para sexto grado se realizarán recién mañana viernes, por lo que los padres se ven obligados a permanecer apostados allí hasta entonces.

“Solo hay rubro para una profesora de sexto grado en el turno mañana”, dijo hoy a ABC Color Sandra Benítez una de las personas que acampan fuera de la escuela. Instó a ministros y senadores a que “donen un poquito de su sueldo” para que la escuela tenga un rubro docente adicional.

Lea más: Padres madrugan en las escuelas para inscribir a sus hijos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Están allá arriba robando a manos llenas y nosotros no podemos conseguir un rubro para una docente”, declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vigilia obligada

Señaló que en cada aula solo caben entre 35 y 40 alumnos, y aquellos que no consigan un cupo de inscripción tendrán que pasar al turno tarde o incluso ir a otra escuela.

Benítez agregó que el próximo año probablemente se verá obligada a realizar la misma vigilia, teniendo en cuenta que los padres que buscaban inscribir a sus hijos para el séptimo grado también tuvieron que acampar esta semana.

Lea más: Vigilia inédita frente al CREP: centenares de padres acampan para inscribir a sus hijos

Situaciones similares han sido observadas en todo el país en las últimas semanas mientras padres intentan asegurar lugares para sus hijos en sus escuelas o colegios para el próximo año escolar.