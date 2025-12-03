Padres madrugan en las escuelas para inscribir a sus hijos

En numerosas escuelas del país esta semana se realizan las inscripciones para el siguiente año escolar. Desde varias ciudades llegan reportes de extensas filas que se forman incluso desde la noche anterior, ante el temor de quedar fuera y no poder anotar a sus hijos en la escuela más cercana o de su preferencia.

Desde la San Lorenzo, los padres de la Escuela Juan Pablo Zaracho hoy contaron que formaron filas desde las 4:00, tres horas antes del horario previsto. Señalaron que no les quedaba otra alternativa, pues la escuela es muy demandada y tenían que asegurar el cupo.

Mientras algunos padres indicaron que la reinscripción debería ser automática al retirar las libretas de calificaciones, otros indicaron que el mayor problema era la elección de las secciones.

Pagos a la cooperadora escolar

Desde el MEC, recordaron días atrás que la matriculación a instituciones educativas de gestión pública es gratuita y el cobro de aranceles no debe ser obligatorio. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas no es opcional el pago a las cooperadoras escolares para poder anotar a los hijos.

Al respecto, en esta institución educativa confirmaron que todos pagan G. 50.000 cada año. Sin embargo, hicieron énfasis en que no protestan para hacerlo debido a que ven el resultado de la gestión.

Contaron que el presupuesto del Ministerio de Educación no es suficiente para cubrir mantenimientos, pintura o incluso arreglos de ventiladores y acondicionadores de aire.

Todos los padres entrevistados esta mañana por ABC TV coincidieron en resaltar que es la mejor alternativa que tienen. “La educación es gratuita, pero el mantenimiento de la escuela no”, señaló una mamá.