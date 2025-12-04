Sistema contra incendios del edificio del Mercado 4, de “adorno”

El director de Mercados Zonales de la Municipalidad de Asunción, Alejandro Buzó, denunció que el edificio del Mercado 4 cuenta con un sistema de prevención de incendios de “adorno”. El edificio es parte de la obra que en 2014 había iniciado la Itaipú, con una inversión total de más de G. 33.000, de los cuales G. 28.000 millones fueron aportados por la binacional, con una contrapartida de G. 5.000 millones de la Municipalidad de Asunción.

El funcionario dijo incluso que el sistema “nunca estuvo operativo” y que ya lo había denunciado cuando asumió como jefe del Departamento de Prevención contra Incendios (PCI). “Este es un proyecto que lleva años desarrollándose y que quedó inconcluso. Nosotros necesitamos que el Itaipú retome el proyecto, finiquite lo que es el el edificio municipal del mercado”, reclamó.

Buzó remarcó que ese no es el único inconveniente que presenta el edificio. “Hay una planta baja inconclusa, un sistema que no funciona de PCI con gente estando constantemente aquí, y lo más grave, una escalera de emergencia que se construyó posteriormente al edificio, que se está desprendiendo de la edificación”, dijo.

Plan Maestro, para 2026

El director de Mercados Zonales, Alejandro Buzó, señaló este jueves que para el 2026 pretenden entregar al intendente un Plan Maestro del Mercado 4, a partir de datos obtenidos de una encuesta realizada entre los permisionarios, en conjunto con la Universidad Católica.

Entre los datos obtenidos de la encuesta, reportaron que las principales necesidades de los propios permisionarios se encuentran infraestructuras básicas como techos y baños, con lavamanos, el mejoramiento del cableado y de los desagües, además de la seguridad.

En este último punto, Buzó mencionó específicamente la seguridad contra incendios, una deuda pendiente de la comuna capitalina en el populoso mercado, donde en los últimos años se registraron varios siniestros.

El director señaló, además, que se está trabajando en la mayor presencia policial, con la instalación de una base del Grupo Lince. Respecto a la colocación de cámaras de seguridad, señaló que cuentan con el apoyo de los permisionarios y propietarios de locales comerciales para que la base cuente con acceso a las imágenes de las cámaras privadas.

Comerciantes trabajaran en feriados

En un recorrido por algunos sectores del Mercado 4, los comerciantes se mostraron molestos por la declaración del 26 de diciembre como feriado y ante la intención de ciertos sectores políticos de repetirlo el 2 de diciembre.

En general, los consultados coincidieron en que ellos no tienen la posibilidad de dejar de trabajar, por la situación económica del país. Soledad Thompson, vendedora del Paseo de los Yuyos, dijo: “Nosotros los pobres no tenemos feriados. Si hacemos feriado un día, la comida nos falta ese día. Además no hay gente los feriados”.

Similar situación fue reportada por Graciela Sanabria, propietaria de un comercio del mercado, quien dijo que no puede cerrar un solo día, porque debe pagar aguinaldo a sus trabajadores.

Otra vendedora, Silvia Lovera, dijo que, ante la actual situación económica, abre de lunes a lunes. “Nosotros tenemos un canon, con compromiso de pagar sí o sí. Porque si no pagamos, en una semana ellos ya te cierran el puesto”, reclamó.