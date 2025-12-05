Bajas ventas y escaso movimiento en la terminal ovetense en vísperas de Caacupé

Según explican, la circulación de pasajeros es prácticamente la de un día normal, sin ningún movimiento extraordinario que permita mejorar los ingresos. Esta situación golpea de manera directa a quienes dependen del flujo de personas en la terminal y que tenían grandes expectativas de generar recursos antes de las fiestas de fin de año.

Una de las vendedoras ambulantes, Modesta Benítez, señaló que aguardan un repunte entre este sábado y domingo, cuando se espera que miles de peregrinantes y devotos tomen la ruta rumbo a Caacupé y que dicho movimiento también pueda beneficiarles económicamente.

Por su parte, el pasajero Eugenio Espínola aseguró que hasta ahora no se registran subas en los precios de los pasajes, y que las empresas de transporte de media y larga distancia mantienen sus tarifas habituales, sin indicios de aprovechamiento ante la proximidad de las festividades marianas.

En paralelo, la Dirección de Policía del Departamento de Caaguazú dispuso el 50% de su personal operativo para cubrir todo el trayecto de la Ruta PY02, principal vía de peregrinación. Más de 300 uniformados se encuentran desplegados en el operativo con el objetivo de resguardar a los caminantes y brindar seguridad a los usuarios de la ruta durante todo el fin de semana.

El director de Policía, Crio. Gral. Jorge Aquino, dijo que a partir de este momento dan cumplimiento al plan operativo “Caacupé 2025”. Indicó que hasta el momento no se registra ningún tipo de incidente, pero que esta tarde partirá la imagen de la Virgen Peregrina y se espera una presencia masiva de feligreses.

Hoy parte la imagen de la Virgen Peregrina de Caacupé

La imagen de la Virgen Peregrina estuvo desde el 15 de noviembre hasta el 28 del mismo mes en la parroquia San Isidro Labrador del distrito de R.I. 3 Corrales. Posteriormente partió del lugar para hacer su recorrido por las diferentes parroquias del departamento de Caaguazú.

Para las 17:00 de este viernes se prevé en la rotonda principal de esta ciudad la bendición oficial del envío de la imagen de la Virgen Peregrina para acompañar a todos los peregrinos que van rumbo a la villa serrana de Caacupé.