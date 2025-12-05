Caacupé 2025: Salud ya atendió a más de 700 peregrinos

Numerosos enfermeros y médicos ya están trabajando para brindar atención a los peregrinos en el camino a la Basílica de Caacupé, en el marco del código rojo activado en días previos a la festividad mariana.

Según el doctor Lara, los equipos de salud realizan atenciones básicas como:

Curaciones de heridas, especialmente lesiones en los pies.

Controles de signos vitales para personas hipertensas, diabéticas o sin patologías previas que requieren evaluación.

Traslados a centros de mayor complejidad cuando la situación del paciente lo amerita.

“Tenemos servicio de primeros auxilios, control de presión, glucosa y curaciones. Si el paciente necesita, lo llevamos directamente a un centro asistencial”, explicó.

Derivaciones al hospital de Caacupé

De las más de 700 atenciones, hasta el momento se realizaron aproximadamente 30 derivaciones al Hospital Regional de Caacupé. Los casos más frecuentes fueron:

Descompensaciones diabéticas

Crisis hipertensivas

Golpe de calor

Deshidrataciones moderadas y severas

Lesiones en miembros inferiores

“Son cuadros que requieren más recursos, por eso los enviamos al hospital de referencia”, indicó Lara.

Puestos sanitarios en Cordillera

El operativo cuenta con una red de 27 puestos sanitarios distribuidos a lo largo del trayecto:

19 puestos provisorios (carpas de atención)

7 puestos fijos (hospitales y centros de salud)

Los puestos cubren desde el Cruce Peregrino, en el km 48, hasta la Plaza Itacurú, en el casco urbano de Caacupé.

Recomendaciones de salud

Evitar caminar entre 10:00 y 16:00, cuando el calor es más intenso.

Mantener una hidratación constante.

Usar calzado cómodo y ropa liviana.

No traer niños menores de 5 años; si es inevitable, hacerlo en horarios más frescos y sin exponerlos al sol.

Acudir a los puestos de atención ante cualquier síntoma de mareo, náuseas o fatiga.

Niños y lactantes: riesgos de deshidratación

A pesar de que Salud recomienda que niños menores de cinco años no peregrinen, los equipos ya atendieron a varios pequeños, incluso lactantes en brazos.

“Tenemos recursos e infraestructura para atenderlos, pero insistimos en evitar traerlos en horarios de mayor calor”, exhortó el coordinador.

La recomendación principal es que, si las familias deciden acudir con menores, lo hagan al atardecer o en la noche, para evitar golpes de calor y deshidratación.