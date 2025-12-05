Productores de tomate denuncian reacción tardía del MAG

Los productores aseguran que la reacción de las autoridades se da muy tarde, teniendo en cuenta que los tomates de primera calidad de la primera cosecha ya están perdidos.

Los productores afirman que las autoridades del MAG llamaron para pedir tomates de primera calidad, pero que actualmente solo se cuenta con tomates de segunda calidad, es decir, de la última parte de la zafra, en vista de que los que eran tipo exportación se perdieron o fueron vendidos a muy por debajo del precio de mercado.

El productor Rosalino Fidabel indicó que esta mañana se comunicó con él el director de Comercialización del MAG, Ernesto Sotelo, para pedir tomates de primera calidad, pero que actualmente ya no se cuenta con los tomates de exportación.

Dijo que actualmente tiene tomate en abundancia, pero para categoría de segunda clase, que aún pueden ser vendidos en el país. También añadió que las autoridades deben gestionar la comercialización antes o durante la primera cosecha, no a estas alturas, donde todo ya está perdido.

Al respecto, el ingeniero Sotelo comentó que están buscando la forma de dar salida a la producción de tomate que se está teniendo y así beneficiar a todos los productores y aseguró que actualmente se está teniendo una alta producción y que se está rebasando la demanda nacional.

También comentó que están trabajando para evitar que se sobrepase la alta producción de tomate y que el objetivo es mejorar la planificación de intención de siembra.

De igual manera, los productores aseguraron que las autoridades reaccionan demasiado tarde, pues señalan que recién se comunican tras una denuncia pública, cuando durante todo el año hicieron poco o nada para atender la situación de los tomateros y productores del país.

Como parte de su denuncia pidieron al Gobierno mayor acompañamiento a los productores, solicitando un trabajo eficiente desde el inicio de la zafra hasta su culminación, con el fin de garantizar el bienestar de los pequeños y medianos productores del Departamento de Caaguazú.