“Quiero vivir más”, el clamor de una paciente oncológica que no consigue turnos

Una paciente oncológica denunció esta mañana que no logra acceder a una cita para una ecografía abdominal en el Hospital San Jorge, un estudio que debe presentar cada seis meses como parte de sus controles médicos.

Relató que el 26 de octubre acudió al Hospital San Pablo para solicitar turno, pero le dijeron que vuelva el 1 de diciembre.

Durante ese periodo decidió realizarse otros análisis para avanzar en sus estudios mientras esperaba la ecografía. Sin embargo, el 1 de diciembre volvió para agendarse y nuevamente le informaron que no había cupos disponibles. Le pidieron regresar este 5 de diciembre, pero se encontró con la misma situación: no hay turnos para ecografía abdominal.

La paciente tiene una consulta el próximo 16 de diciembre, en la que debe presentar los resultados de este estudio, pero no podrá cumplir con el requisito porque continúa sin obtener una cita. Según le informaron, tendría que volver a intentar recién en enero, con la expectativa de que recién entonces le asignen una fecha para febrero, lo que retrasaría aún más su seguimiento oncológico.

“Quiero vivir más”, rogó

“Soy paciente oncológica, cada seis meses debo venir a presentar mis análisis, pero no consigo turno para hacerme esta ecografía”, lamentó.

Contó que tuvo que salir de su casa a las 4:00 y caminar muchas cuadras para recibir nuevamente una

“Imposible es. Estoy llorando porque quiero conseguir este estudio, tengo que presentarle a mi mastóloga, porque quiero vivir más. El día que no quiera vivir más dejaré de seguir mi tratamiento y ya me voy”, rogó la paciente Mariza Arzamendia.

La situación se suma a otros reclamos de usuarios del hospital, quienes afirman que además de los retrasos en turnos y estudios, faltan medicamentos esenciales, lo que profundiza la preocupación de pacientes crónicos y sus familiares.

Tomógrafo fuera de servicio

Consultado sobre las quejas recibidas, el director médico del Hospital San Pablo, Dr. Vicente Vega, explicó que no existe una falta generalizada de reactivos, aunque reconoció que algunos estudios específicos fueron derivados temporalmente debido a la readecuación del laboratorio biomolecular. “Falta de reactivos no estamos teniendo”, aseguró.

Ante la consulta sobre pacientes oncológicos que no logran completar estudios como tomografías, el director reveló que el tomógrafo del hospital se encuentra fuera de servicio por fallas técnicas persistentes.

“Nuestro equipo de tomógrafo no está funcionando. Fue reparado varias veces, pero la máquina sigue con problemas”, señaló. Indicó que están aguardando nuevas intervenciones de la empresa responsable y que existen planes de reemplazo, pero que todo lleva su proceso.

Afirmó para evitar una interrupción total del servicio, el hospital está derivando tomografías a otros centros, incluyendo hospitales del Ministerio y el servicio MeProTec de Calle’i, donde —aseguró— los estudios se están realizando.

Sin embargo, ante ABC TV una paciente confirmó que solo le piden volver a intentar conseguir un turno, es decir no la derivan.