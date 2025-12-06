Elvio Benítez advierte que no van a descansar hasta conseguir la ocupación de Lusipar

Elvio Benítez responsabilizó directamente al ministro del Interior, Enrique Riera, como el principal protagonista de lo ocurrido ayer en Lusipar, a tal punto de calificarlo como “defensor de los narcotraficantes” que operan libremente en la zona en “complicidad con la institución policial”.

El líder campesino aseveró que el enfrentamiento sucedido ayer en las cercanías del portón de acceso a la estancia Toro Vevé, cuyo camino interno conduce la estancia, fue más bien un “aliciente para las familias campesinas”, que están esperanzadas en conseguir un pedazo de tierra para trabajar en la producción agrícola y cría de animales.

El líder campesino manifestó que las autoridades del Gobierno se niegan rotundamente a que las tierras decomisadas de Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”, sean ocupadas por ciudadanos paraguayos, pero aceptan que extranjeros utilicen sin ningún tipo de inconvenientes la propiedad. A pesar de ello -señaló- la gente no va a dejar de seguir luchando “hasta las últimas consecuencias”.

Lea más: Codehupy cuestiona “falta de diálogo” del Gobierno con campesinos sin tierra

Al respecto, mencionó que lamentablemente se tuvo que llegar hasta este punto de enfrentamiento por la falta de capacidad de buscar una salida pacífica desde el Gobierno Nacional. Afirmó que con la actuación demostrada contra los campesinos, se pudo desenmascarar la verdadera intención que tiene el Gobierno sobre el reclamo que vienen haciendo hace más de 6 años los campesinos para acceder legalmente al predio de las 11.600 hectáreas decomisadas al narcotraficante “Cabeza Branca”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Campesinos autodenominados sin tierras prestos para ingresar a la estancia Lusipar

Férrea defensa de Lusipar

En otro momento, Benítez expresó que le llama la atención la "férrea defensa" que están implementando las autoridades de las distintas instituciones, incluida la Senabico, a favor de Lusipar. Dijo que hasta algunos productores agrícolas de la zona se sienten sorprendidos por el manejo de esta propiedad que “por ley ya le corresponde al Estado paraguayo”, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro de los cuestionamientos del dirigente campesino tiene que ver con el supuesto arrendamiento de la finca a un productor de soja, pero que, sin embargo, a ningún labriego paraguayo se le permite entrar a trabajar en ese lugar con el argumento de que se tiene que proteger el medio ambiente, subrayó.

Lea más: Lusipar: liberaron a mujeres y niños y hay 29 procesados tras enfrentamiento

“Para nosotros es bastante llamativa esta situación, porque si realmente querían proteger el medio ambiente, no tenían que permitir la enorme deforestación dentro del establecimiento, y lo más preocupante del tema es que los propios encargados de un destacamento militar que se instaló en este sector de San Pedro son los que custodian la deforestación de los pocos bosques naturales que quedan en la zona”, expresó Benítez.

Finalmente, agregó que si con “este gobierno incapaz y cómplice de los narcos" no consiguen la concesión de este anhelado proyecto, ya vendrá otro gobierno “más patriota” que pueda priorizar a los ciudadanos paraguayos campesinos y “no a la gente que solamente le interesa generar dinero para su bolsillo y sus cómplices”, enfatizó.